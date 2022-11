Zu meinen Ärger „Wie soll man Berlin sonst ertragen?“

Pascal Thibaut ist Deutschland-Korrespondent von Radio France Internationale, zu empfangen auf UKW 96,7.

Herr Thibaut, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?

Ohne Überraschung über das Berliner Wahldebakel. Natürlich ist man nach gut dreißig Jahren in dieser Stadt etwas abgehärtet. Man betrachtet mit einer gewissen Gelassenheit die Berliner Zustände. Wie soll man sie sonst ertragen?

Andererseits sind die Annullierung der Wahl und die sehr barocken Pannen bei der Abstimmung ein gefundenes Fressen für einen Korrespondenten. Berlin ist doch vorbildlich, um die hartnäckigsten Klischees über Deutschland zu bekämpfen.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Mit dem Berliner RFI-Klub waren wir zu Besuch bei der Deutschen Welle und trafen das Team des Jugendformats ENTR, das mein Sender und andere Partner mittragen. Ein Stück europäischer Öffentlichkeit in sechs Sprachen entsteht.

Auf Youtube, Instagram und Facebook werden gemeinsame Themen in verschiedenen Ländern beleuchtet, von der Haltung zur WM über die Karnevalssitten. Ein solches Projekt können Europa und seine Jugend gut gebrauchen!

Was empfehlen Sie aus dem Internet?

Ich empfehle den Podcast „Franko-viel Franko-viel – Der Frankreich-Podcast“ , um sich über meine Heimat und die deutsch-französischen Beziehungen auf Deutsch zu informieren.

