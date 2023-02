„Modern Talking“-Star wird 60 Thomas Anders singt jetzt lieber mit Florian Silbereisen als mit Dieter Bohlen

Braun gebrannt, dunkle Haare, graues Jackett: Die einstige Modern-Talking-Hälfte Thomas Anders erzählt im eigenen Büro bei Koblenz von Projekten und frühem Weltruhm. 130 Millionen verkaufte Tonträger und großzügig bemessen eine 54-jährige Karriere, „weil ich mit sechs zum ersten Mal aufgetreten bin“: Am 1. März feiert der Sänger seinen 60. Geburtstag.

Fan Sylke will das auf Facebook nach eigenen Worten gar nicht glauben, „aber Du wirst es rocken“. Fan Maria José ergänzt: „Herrlich, du bist wie Wein, es wird nur besser.“ Thomas Anders sei „immer noch gut aussehend, romantisch, sensibel“.

Keine „Berührungspunkte“ mehr mit Bohlen

Der Familienvater lacht. Das einstige Duo Modern Talking zusammen mit Dieter Bohlen (69): Schon ihr Song „You're My Heart, You're My Soul“ schießt vor fast vier Jahrzehnten in vielen Ländern auf Platz eins der Verkaufscharts. Ein kometenhafter Aufstieg, Thomas Anders wird weltweit bekannt. Besonders etwa auch in Russland und in der Ukraine.

Heute hat er mit seinem „Ex-Kollegen“ Bohlen nach eigenen Worten „keine Berührungspunkte“. Aber seinerzeit sei es „The Perfect Match“ gewesen: „Es hat einfach gepasst.“ Dunkelhaarig und blond und sehr verschieden hätten sich beide nach dem Yin-und-Yang-Prinzip ergänzt.

„Modern Talking“ 1985 in Saarbrücken © dpa/Roland Witschel

Modern Talking hat mit seinen englischsprachigen Songs mit eingängigen Melodien und Rhythmen die Musikfans zwischen Liebe und Hass gespalten. „Alles extrem Erfolgreiche polarisiert“, sagt Anders. „Wir hatten unsere Zeit, wir hatten unsere Karrieren und jeder hat für sich das Beste daraus gemacht.“ Vor zwei Jahrzehnten hat das Duo zuletzt gemeinsam auf der Bühne gestanden.

Heute freut sich Anders über die Retrowelle: Sie spült auch Musik der 80er- und 90er-Jahre wieder hoch – inklusive Modern Talking. Er glaube, dass vor Jahrzehnten generell die Komposition von Songs „viel liebevoller und auch emotionaler gemacht wurde“. Die schwedische Popgruppe Abba beispielsweise habe in den Siebzigern mit der damaligen Technik teils Wochen an einer Melodie gefeilt – „das gibt es heute ja nicht mehr. Ich habe heute meine Computer.“ Und Künstliche Intelligenz könne auch noch hinzukommen.

Wohlfühlmusik mit Silbereisen

Die Karriere des Koblenzer Künstlers ist nach dem Bruch mit Bohlen weitergegangen, mit seiner eigenen Band: „Das Schöne ist, einige davon kenne ich schon seit 28 Jahren.“ Mitten im ersten Corona-Jahr 2020 hat Anders mit „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen (41) neue Wohlfühlmusik im Duett für Schlagerfans präsentiert: 17 Songs, die schlicht „Das Album“ heißen und auf Platz eins der Charts schießen. Hinzu kommen ein paar Singles als Duo. Gegenwärtig arbeiten die beiden Schlagerchampions an ihrem zweiten gemeinsamen Album. „Wir haben sehr großen Spaß“, beteuert Anders. Es sei ein „Herzensprojekt“. Zugleich blieben beide Künstler „autark“.

Kürzlich haben Silbereisen und Anders „Mallorca-König“ Jürgen Drews (77) in einer Show in den musikalischen Ruhestand verabschiedet. Und Dieter Bohlen heute? Er sitzt unter anderem in der Jury der finalen Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS).

60. Geburtstag von Thomas Anders, mit Ehefrau Claudia (50), die unter anderem für ihn die sozialen Medien bespielt, und mit dem 20-jährigen Sohn Alexander, der Immobilienmanagement studieren will – wie fühlt sich das an? Thomas Anders lächelt neben einem kleinen schwarzen Flügel, seinem Tasteninstrument im Büro: Er fühle sich „frisch“, sei sich aber bewusst, „dass die Zeit nach hinten doch kürzer wird“. Er sei indessen gelassen und habe Lebenserfahrung: „Die Jungen laufen schneller – aber die Alten kennen den Weg.“

Anders, der eigentlich Bernd Weidung heißt, hat zahlreiche weitere Projekte neben der ohrwurmverdächtigen Musikliaison mit Florian Silbereisen: In diesem Jahr will er mit seiner Band etwa in Bulgarien, Kanada und Spanien auf der Bühne stehen: „Mein Playground ist ja nun die ganze Welt.“ Im Sommer stehen etliche Festivals auf dem Programm. Im Herbst soll ein neues Kochbuch von Anders auf den Markt kommen: „Es gibt bei mir keinen Stillstand.“ Auch Weine will der Popsänger in Zusammenarbeit mit einem Winzer präsentieren.

Vor einem Jahr hat der russische Überfall in der Ukraine auch Anders kalt erwischt. Nur einen Tag nach dem Kriegsausbruch am 24. Februar 2022 hat er eine Tournee durch die Ukraine und Russland abgesagt: „Das geht einfach nicht.“ Wenn ein Land „die Weltordnung auf den Kopf stellt“, könne er dort nicht „auf Friede, Freude, Eierkuchen machen“, betont der Sänger. Die russischen Konzertveranstalter hätten das erst nicht verstanden und gedacht, er wolle seine Auftritte wegen der angeblichen „militärischen Spezialoperation“ nur etwas verschieben.

Nach einem Friedensschluss werde eine „freundliche Annäherung“ an Russland wohl lange dauern, vermutet Anders: „Da werde ich nicht direkt an der Tür klopfen und sagen, ich mache ab nächster Woche eine Tournee.“ Letztlich aber könne Musik mit ihrer Freude der Völkerverständigung dienen, sagt der 2006 zum Ehrenprofessor der Kiewer National-Universität für Kunst und Kultur ernannte Sänger in seinem Büro voller Auszeichnungen an den Wänden: „Im Grunde bin ich fast im diplomatischen Dienst.“ (dpa)

