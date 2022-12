Nach marokkanischem WM-Aus Junge in Frankreich stirbt am Rande von Fanfeiern – Randale und Festnahmen in Brüssel

Nach Marokkos Halbfinal-Niederlage bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist es in Brüssel zu Zusammenstößen zwischen Marokko-Fans und der Polizei gekommen. Einige Feuerwerkskörper seien in Richtung der Polizei gezündet worden, die daraufhin Wasserwerfer und Pfefferspray einsetzte, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga am Mittwochabend berichtete. Es seien Personen festgenommen worden.

In Paris blieb es hingegen bis Mitternacht vergleichsweise ruhig: Kurz nach Frankreichs Sieg im zweiten Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft hatte sich die Pariser Prachtstraße Champs-Elysées mit Tausenden feiernden Menschen und hupenden Autos gefüllt. Auf dem Boulevard gerieten Randalierer und Polizisten kurzzeitig aneinander, wie Medien berichteten. Im Großraum Paris wurden 115 Menschen festgenommen, wie der Sender BFMTV berichtete.

„Wir sind im Finale“, skandierten viele Fans. Manche sangen die französische Nationalhymne. Leuchtraketen und Rauchbomben wurden gezündet. Die Präfektur hatte 5000 Sicherheitskräfte im Großraum Paris eingesetzt, um Ausschreitungen zu verhindern. Zunächst gab es aber keine Berichte über gravierende Probleme.

Die weihnachtlich beleuchteten Champs-Elysées waren auf beiden Seiten von Polizeiwagen mit eingeschalteten Blaulichtern gesäumt, „eine sichtbare und abschreckende Präsenz“, betonte die Präfektur. Die Polizei unternahm an den Metro-Ausgängen nahe den Champs-Élysées Taschenkontrollen.

Tausende Polizisten waren in Paris im Einsatz. © Reuters/Benoit Tessier

Mehrere Zufahrten nach Paris wurden ab 22 Uhr geschlossen, um Staus in Richtung Champs-Elysées zu verhindern. In der Menschenmenge waren auch zahlreiche Polizisten in Zivilkleidung im Einsatz.

Auch in anderen französischen Großstädten wie Marseille, Bordeaux oder Nantes strömten die Massen trotz oft frostiger Temperaturen ins Freie, Feuerwerk wurde gezündet und hupende Autos fuhren durch die Straßen.

Dabei kam es vereinzelt auch zu Konfrontationen. In Montpellier nahmen Fans beider Seiten sich mit Feuerwerkskörpern unter Beschuss. Ein 14 Jahre alter Junge wurde am Rande einer Fanfeier von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Wie die Präfektur in Montpellier mitteilte, habe das Auto den Jugendlichen am Mittwochabend mit voller Wucht erfasst. Der Fahrer habe die Flucht ergriffen. Der Junge sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, wo er starb. Das Auto sei in der Nähe des Unfallorts verlassen aufgefunden und beschlagnahmt worden.

Von einer angespannten Lage war zwischenzeitlich auch in Lyon die Rede. Wie die Zeitung „Nice-Matin“ berichtete, kam es auch in Nizza und Cannes zu Konflikten zwischen Fans und der Polizei. Zumeist konnte die Polizei die Ordnung aber wieder herstellen, es kam zu Sachbeschädigungen.

Wie der Sender RTL berichtete, deuteten Videos in den sozialen Netzwerken darauf hin, dass Jugendliche zunächst eine Fahne des Autofahrers abgerissen hätten. Daraufhin habe dieser beschleunigt und einen der jungen Leute erfasst.

Am vergangenen Samstag hatten französische und marokkanische Fans gemeinsam auf den Champs-Elysées ihren Einzug ins Halbfinale gefeiert. In Frankreich leben viele Menschen mit marokkanischen Wurzeln. Die Beziehungen beider Länder sind angespannt, weil Marokko die Rückführung illegaler Migranten aus Frankreich erschwert - und Frankreich im Gegenzug die Vergabe von Visa an Marokkaner eingeschränkt hat.

In Berlin sei die Stimmung dagegen insgesamt ruhig geblieben, die meisten Menschen seien nach dem Spiel schnell nach Hause gegangen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Man sei auf einen größeren Einsatz vorbereitet gewesen - vor allem für den Fall eines Sieges der marokkanischen Mannschaft. Im Stadtteil Berlin-Neukölln hatten Fans ein kurzes Feuerwerk gezündet.

Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von stolzen Fans angesichts der Leistung des Teams, das bei der WM in Katar überraschend bis ins Halbfinale gekommen war. Die Niederlage am Mittwoch gegen Frankreich (0:2) beendete allerdings die Finalträume der Marokkaner, die als erstes afrikanisches Team bei einer WM die Runde der besten Vier erreicht hatten. (AFP, dpa)

