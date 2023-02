35 Verletzte nach Unfall bei Magdeburg Reisebus überschlägt sich auf der A2 und kippt um

Auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt ist in der Nacht zum Freitag ein Reisebus mit 60 Mitfahrenden umgestürzt. Bei dem Unfall seien 35 Menschen verletzt worden, sechs von ihnen schwer, teilte die Polizei in Magdeburg mit. 29 weitere Insassen seien vor Ort ambulant behandelt worden.

Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt, die Unfallursache war zunächst unklar. Unter den Schwerverletzten war auch der 57-jährige Fahrer des polnischen Reisebusses.

Das Unglück ereignete sich gegen 03.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Irxleben und Bornstedt in Fahrtrichtung Hannover. Der Bus kam nach Polizeiangaben nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Seitengraben auf dem Dach liegen. Er sollte mit einem Kran geborgen werden.

Die A2 wurde in Richtung der niedersächsischen Landeshauptstadt voll gesperrt, die Sperrung sollte wahrscheinlich noch bis zum Mittag andauern.

Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Irxleben abgeleitet. Die unverletzten und leicht verletzten Insassen wurden von einem Ersatzbus abgeholt. (AFP, dpa)

Zur Startseite