An „Sixtinische Madonna“ geklebt Polizei durchsucht Wohnungen von Klimaaktivisten in Leipzig

Nach der Klebe-Attacke der Gruppe „Letzte Generation“ auf Raffaels „Sixtinische Madonna“ in Dresden hat die Polizei am Donnerstagmorgen Wohnungen in Leipzig durchsucht. Ein Sprecher des sächsischen Landeskriminalamtes bestätigte den Einsatz, wollte aber zunächst keine weiteren Details nennen. Ermittelt werde wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Nach „Bild“-Informationen wurden die Wohnungen der beiden Aktivisten durchsucht, die sich im August in der Dresdner Gemäldegalerie an den Rahmen des weltberühmten Kunstwerkes von 1512/13 geklebt hatten. Dadurch war nach früheren Angaben der Kunstsammlungen ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden.

In diesem Jahr blockierten die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ bundesweit bereits Hunderte Straßen und sorgten mit Aktionen gegen Kunstwerke für Aufmerksamkeit. Unter anderem in Leipzig, Berlin und Dresden klebten sich immer wieder Personen auf die Straße und behinderten damit den Verkehr. Vor allem konservative Politiker fordern eine härtere Bestrafung der Aktivisten. (mit dpa)

Zur Startseite