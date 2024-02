Andere Mitarbeiter schickte der 70-Jährige vorher raus Ex-Angestellter erschießt drei Vorgesetzte in Griechenland

Ein ehemaliger Angestellter hat in Griechenland die Chefin seiner früheren Firma sowie zwei Vorgesetzte erschossen. Der 70-Jährige drang nach Polizeiangaben am Montag in den Firmensitz des Schifffahrtsunternehmens in Glyfada südlich von Athen ein und feuerte auf die Firmeninhaberin und zwei leitende Mitarbeiter.

Die Leiche des Angreifers wurde später im Keller des Gebäudes gefunden, wo er sich offenbar das Leben genommen hatte. Laut griechischen Medienberichten war der Mann wenige Tage zuvor entlassen worden.

Hilfsangebote Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freund:innen oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für ihren Bezirk finden Sie hier. Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111.

Eine Angestellte der Firma sagte der Nachrichtenwebsite News247, der Ex-Mitarbeiter habe sich „offenbar rächen wollen“ und die Firmenleitung gezielt angegriffen. Andere Mitarbeiter habe er aufgefordert, das Gebäude zu verlassen, bevor er geschossen habe. Er habe eine Flinte und einen Revolver bei sich gehabt, sagten die Augenzeugen. (AFP, dpa)