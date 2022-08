Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor einer neuen Hitzewelle gewarnt. Diese beginne am Dienstag und betreffe weite Bereiche Deutschlands, teilte der DWD am Montag in Offenbach mit. Am Mittwoch sei mit Temperaturen von bis zu 36 Grad Celsius, am Donnerstag sogar mit bis zu 39 Grad zu rechnen. Auch die Nächte blieben besonders in Ballungsräumen vielerorts "sehr mild bis tropisch" mit Tiefstwerten um 20 Grad.

Andernorts seien nachts 16 bis 19 Grad zu erwarten. Am Dienstag ist laut DWD vereinzelt noch mit Regen zu rechnen, am Mittwoch und Donnerstag überwiegt jedoch Sonnenschein.

Auch Frankreich sieht sich mit einer neuen Hitzewelle konfrontiert: am Montag wurden im Süden des Landes Temperaturen bis nahe an die 40 Grad Celsius erwartet, wie der nationale Wetterdienst warnte. In mehreren Regionen des Landes wurde eine erhöhte Warnstufe ausgerufen. Die hohen Temperaturen sollen mehrere Tage anhalten, der Höhepunkt der Hitzewelle wird am Mittwoch erwartet.

Frankreich hatte im Juli wie viele Länder Europas unter einer außergewöhnlichen Hitzewelle mit Rekordtemperaturen gestöhnt. Die nun anstehenden heißen Tage würden nicht ganz so schlimm werden, sagte das Wetteramt voraus. Die hohen Temperaturen begünstigen auch den Ausbruch von Bränden, von denen am Montag mehrere vor allem im Süden Frankreichs loderten. (AFP)