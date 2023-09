Das größte Rätsel der Luftfahrt Wo jetzt nach MH 370 gesucht wird

Seepocken sind relativ unscheinbare Tiere. Auf den ersten Blick wirken sie nicht einmal wie Lebewesen, dabei gehören sie zu den Rankenfüßern, die wiederum zu den Krebsen gehören. Diese kleinen Tiere sollen nun dabei helfen, ein Rätsel zu lösen, das Ermittler, Luftfahrtexperten und Forschende aus aller Welt bisher nicht entschlüsseln konnten: Sie sollen die letzte Ruhestätte der verschollenen Boeing 777 der Fluglinie Malaysia Airlines ausfindig machen.

Das Verschwinden von Flug MH370 ist eines der größten Rätsel der Fluggeschichte. Zwei Suchaktionen, eine koordiniert von Australien, die andere von Malaysia, konnten die Boeing, die am 8. März 2014 mit 239 Menschen auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking verschwand, bisher nicht auffinden.

Ocean Infinity, eine private Firma, die die zweite Suche koordiniert hat, gab im März 2022 bekannt, die Suche 2023 oder 2024 wieder aufnehmen zu wollen, sollte die malaysische Regierung dies genehmigen.

Dabei helfen könnten nun die Forschungsarbeiten eines Geowissenschaftlers der University of South Florida. Gregory Herbert hat gemeinsam mit einem internationalen Forscherteam eine neue Methode entwickelt, mit der sich laut der Wissenschaftler der Driftpfad und die Herkunft von Trümmern des Fluges rekonstruieren lassen.

Herbert setzt dabei auf die Seepocken, die sich auf den Trümmern festgesetzt haben, die nach dem Absturz vor der Küste Afrikas und an der Insel La Réunion angespült wurden. Laut Herbert kann „die Geochemie ihrer Muscheln Hinweise auf den Absturzort geben“.

Herberts Methode extrahiert die in der Chemie der Muscheln gespeicherten Meerestemperaturen. Denn Seepocken und andere wirbellose Meerestiere mit Schale lassen ihre Behausungen täglich wachsen und bilden innere Schichten, die Baumringen ähneln.

Die Chemie jeder Schicht wird durch die Temperatur des umgebenden Wassers zum Zeitpunkt der Schichtbildung bestimmt. Eine erste Analyse veröffentlichten die Forscher dazu nun im Fachmagazin „AGU Advances“. Zudem erstellten sie bereits eine erste, teilweise Driftrekonstruktion der Trümmer von MH370.

„Leider stehen die größten und ältesten Seepocken der Forschung noch nicht zur Verfügung“, sagte Herbert. Letztere bräuchte es aber, um den vollständigen Driftweg bis zurück zur Absturzstelle zu rekonstruieren.

Besagte Seepocken existieren durchaus. Sie liegen aber bei den französischen Behörden. Hier stießen bereits der Geologe Hans-Georg Herbig sowie der Biologe Philipp Schiffer auf taube Ohren.

Die zwei deutschen Forscher hatten im Jahr 2015 Entenmuscheln, mit den Seepocken verwandte Tiere, auf einem der Trümmerstücke ausgemacht und schon damals darauf hingewiesen, dass die kleinen Lebewesen dazu beitragen könnten, den Unglücksort zu identifizieren.

Denn die einzelnen Arten kommen jeweils nur in bestimmten, von der geografischen Breite abhängigen klimatischen Zonen vor. „Ich bin ziemlich frustriert, weil sich trotz Anfragen auf verschiedenen Kanälen niemand gemeldet hat“, sagte Herbig damals gegenüber „Spiegel Online“. Letztere Erfahrung musste nun auch Herbert machen.

Flug MH 370

Die Maschine der Malaysia-Airlines war ein internationaler Linienflug von Kuala Lumpur nach Peking. Die Maschine hob am 8. März 2014 um 00:42 Uhr Ortszeit ab. Um 1:07 Uhr wurden die aktuellen Flugzeugdaten an die Bodenstation gesendet. Die nächste Übertragung hätte um 1:37 Uhr erfolgen müssen, fand aber nicht statt.

An Bord befanden sich zwölf Besatzungsmitglieder und 227 Passagiere aus 15 Nationen. Der 52-jährige Flugkapitän Zaharie Ahmad Shah war seit 1981 für Malaysia Airlines tätig und mit mehr als 18.000 Flugstunden sehr erfahren. „Goodnight Malaysian 370“ waren um 1:19:30 Uhr die letzten per Funk an die malaysische Luftverkehrskontrolle in Kuala Lumpur übertragenen Worte aus dem Cockpit, gesprochen vom Kapitän.