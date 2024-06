„Egal, was ich finde, ich gebe es immer zurück“ Obdachloser entdeckt 2000 Euro in Zug in Amsterdam – und bringt das Geld zur Polizei

In Amsterdam hat ein Obdachloser eine Geldbörse mit 2000 Euro gefunden und bei der Polizei abgegeben. Als Dankeschön bekam der ehrliche Finder einen Gutschein, wie die niederländische Polizei mitteilte. In einem Video, das von der Zeitung „De Stentor“ veröffentlicht wurde, sagte der 33-jährige Hadjer Al-Ali: „Egal, was ich finde, ich gebe es immer zurück.“

Al-Ali, der seit 18 Monaten auf der Straße lebt, entdeckte das Portemonnaie nach Angaben der Polizei in einem Zug am Amsterdamer Hauptbahnhof, in dem er nach dem Ausstieg der Fahrgäste nach Pfandflaschen gesucht hatte. In der Geldbörse waren nach Angaben der Polizei „ungefähr 2000 Euro“, aber keine Ausweispapiere oder andere Hinweise auf den Besitzer.

„Weil wir der Meinung sind, dass sich Ehrlichkeit auszahlen sollte, hat er den Preis ,Silberner Daumen’ erhalten, den wir manchmal an Bürger verleihen, und einen Gutschein im Wert von 50 Euro“, erklärte die Polizei. Wenn sich der Besitzer des Portemonnaies binnen eines Jahres nicht meldet, geht auch das Geld an den Finder. „Vielleicht hat der Besitzer einen Betrieb und kann mir Arbeit geben oder ein Haus, in dem ich wohnen kann“, sagte Al-Ali in dem Video. „Man weiß nie.“ (AFP)