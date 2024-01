Erfurterin zahlt 95.000 Euro Treffen mit Superman-Schauspieler stellt sich als Betrug heraus

Eine 35-jährige Erfurterin ist Schwindlern auf den Leim gegangen: Für ein vermeintliches Treffen britischen Schauspieler Henry Cavill, der für seine Rolle als Superman bekannt wurde, zahlte die gutgläubige Frau fast hunderttausend Euro.

Internetbetrüger hätten sich in den sozialen Medien als Cavill ausgegeben und der Frau ein persönliches Treffen in Deutschland vorgeschlagen, teilte die Polizei in der thüringischen Landeshauptstadt am Dienstag mit. Erst nach Überweisung mehrerer Geldbeträge flog der Betrug auf.

Trickbetrüger im Internet geben sich als Superman-Star Henry Cavill aus

Die 35-Jährige sei ein „großer Fan“ des Schauspielers, der bereits in verschiedenen Comicverfilmungen die Rolle des Superman spielte. Für das vermeintliche Treffen mit dem falschen Cavill sollte die 35-Jährige jedoch eine Aufwandsentschädigung, Kosten für die Organisation und Zustellkosten für ein Paket zahlen.

Erst als die 35-Jährige etwa 95.000 Euro an verschiedene Konten überwiesen hatte, fiel ihr der Schwindel auf. Sie erstattete dann Anzeige bei der Polizei. Der Betrugsfall ereignete sich bereits im Sommer vergangenen Jahres. (AFP)