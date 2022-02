Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) geht am Rande der Bundesversammlung an diesem Sonntag einer besonderen Bitte nach. Im Auftrag des Schuhmuseums Weißenfels will er Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einem Paar ihrer Schuhe für die Sammlung fragen.

Während ihrer 16-jährigen Amtszeit habe Angela Merkel es abgelehnt, ein Paar ihrer Schuhe abzugeben. Nun habe ihn das Museum in einem Brief um Hilfe gebeten. „Ich erfülle den Wunsch sehr gern, ohne Garantie, dass ich Erfolg haben werde“, sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur.

Das Museum in Weißenfels im Süden Sachsen-Anhalts zeigt historische Schuhe von der Antike bis zur Gegenwart. In der Sammlung finden sich laut einer Sprecherin auch Schuhe von Helmut Kohl (1930-2017), der von 1982 bis 1998 Bundeskanzler war. (dpa)