„Falsche Anschuldigungen“ US-Sängerin Lizzo äußert sich zu Belästigungsvorwürfen

Die US-Sängerin Lizzo hat die Vorwürfe von drei ihrer Ex-Tänzerinnen als „falsch“ bezeichnet.

Die Tänzerinnen hatten am Dienstag eine Klage gegen die Musikerin, ihre Produktionsfirma und ihre Tanzchefin Shirlene Quigley eingereicht.

Sie werfen ihnen unter anderem sexuelle Belästigung und Schaffung eines feindlichen Arbeitsumfelds vor.

Lizzo äußerte sich erstmals am Donnerstagnachmittag zu den Anschuldigungen, indem sie einen Text auf Instagram veröffentlichte.

Wer ist Lizzo? Lizzo ist eine US-amerikanische Sängerin und Songwriterin. Sie ist 35 Jahre alt und heißt eigentlich Melissa Viviane Jefferson. In ihren Liedern singt sie über Selbstliebe, Schönheitsideale und Diversität. 2019 wurde sie mit ihrem Album „Cuz I Love You“ weltberühmt. Lizzo gewann zahlreiche Preise, darunter fünf Grammys. Ihr Song „Pink“ ist Teil des Soundtracks im neuen Barbie-Film. Die 35-Jährige aus Houston, Texas, ist auch dafür bekannt, dass sie sich in ihrer Musik und bei ihren Live-Auftritten für Inklusion und Körperbewusstsein einsetzt.

„Es war nie meine Absicht, jemanden ein unwohles Gefühl zu geben“

In ihrem Post beschreibt Lizzo die letzten Tage als "herzzerreißend schwierig und überwältigend enttäuschend".

„Normalerweise reagiere ich nicht auf falsche Anschuldigungen, aber diese sind so unglaublich, wie sie klingen und zu ungeheuerlich, um nicht thematisiert zu werden“, schreibt die Sängerin auf Instagram.

„Es ist nie meine Absicht, jemandem ein unwohles Gefühl zu geben, oder dass er nicht als wichtiger Teil des Teams geschätzt wird.“

Die drei Tänzerinnen werfen Lizzo verschiedene Verstöße gegen das kalifornische Arbeitsrecht vor.

Lizzo trat im Juli auf dem Roskilde Festival in Dänemark auf. © REUTERS/RITZAU SCANPIX

Die Vorwürfe umfassten unter anderem „sexuelle, religiöse und rassistische Belästigung, Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung“, erklärte die Anwaltskanzlei der Klägerinnen.

Die Frauen fühlten sich gedrängt, eine Sexshow zu besuchen

Zwei der drei Tänzerinnen seien schließlich entlassen worden, während die dritte „wegen des entsetzlichen Verhaltens kündigte“, hieß es in der Erklärung weiter.

In einem Fall fühlten sich die Frauen nach eigenen Angaben unter Druck gesetzt, eine Sexshow im Amsterdamer Rotlichtviertel zu besuchen und mit den nackten Mitwirkenden zu interagieren.

Wer sind die drei Tänzerinnen? Arianna Davies ... ist 24 Jahre alt und veröffentlichte während der Pandemie Videos auf TikTok, die sie beim Tanzen zeigen. So wurde Lizzo auf sie aufmerksam. Schließlich nahm Davies an Lizzos’ Fernsehshow „Lizzo’s Watch out for the Big Grrrls“ teil und ging mit dem Star auf Tournee. Crystal Williams ... ist 26 alt und nahm ebenfalls kurz an Lizzos’ TV-Tanzwettbewerb teil, schied aber nach einem Auftritt vorzeitig aus. Sie sicherte sich allerdings einen Job als Background-Tänzerin der Sängerin und ging mit ihr auf Tournee. Noelle Rodriguez ... ist 25 Jahre alt und nahm nicht an der Fernsehshow von Lizzo teil. Sie wurde eingestellt, nachdem sie in im Video für Lizzos’ Song „Rumors“ mitgespielt hatte. Zuvor war sie als Tänzerin in der ersten Staffel des Dramaserie „Euphoria“ sowie in mehreren TV-Werbespots zu sehen. Außerdem trat sie mit Beyonce, Sam Smith und Janet Jackson auf.

Lizzos Tanzleiterin wird vorgeworfen, häufig sexuelle Kommentare abgegeben und ihren christlichen Glauben propagiert zu haben, insbesondere gegen vorehelichen Sex.

Zudem gab es den Tänzerinnen zufolge zwischen den Etappen von Lizzos Welttournee einen längeren Streit um die Vergütung der Frauen.

Weiße Manager der Firma hätten den Tänzerinnen zufolge „den schwarzen Mitgliedern des Tanzteams“ oft vorgeworfen, faul und unprofessionell zu sein und eine schlechte Einstellung zu haben, heißt es.

Diese Vorwürfe seien nicht gegen Mitglieder des Tanzteams erhoben worden, „die nicht schwarz sind“.

Zwei Tänzerinnen äußern sich im US-Fernsehen

Arianna Davis und Crystal Williams äußerten am Mittwoch gegenüber CBS. Sie wollten sicherstellen, dass andere Tänzerinnen, die mit Lizzo arbeiten, „nicht die gleiche Erfahrung machen müssen“.

Davies deutete an, dass andere Tänzerinnen das Verhalten der Sängerin nicht kritisierten, weil sie Angst um ihren Job hätten.

„Niemand meldet sich zu Wort, weil sie so viel Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Ich hatte schreckliche Angst um meinen Job.“

Zu diesem Thema äußerte sich auch die dritte Tänzerin vor wenigen Tagen.

Rodriguez schrieb auf Instagram: „Es bringt mir Frieden, an einem Punkt in meiner Karriere zu sein, an dem ich NEIN zu Respektlosigkeit sagen kann“.(Tsp, AFP)