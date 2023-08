Festnahme wegen Gefährdung Dritter Mann springt mit Fallschirm in Paris vom Eiffelturm

Zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit ist der Eiffelturm in Paris in den Schlagzeilen: Nach zwei falschen Bombendrohungen am vergangenen Samstag und der Entdeckung schlafender amerikanischer Touristen in den Höhen des Turms am Montag wurde die Polizei in der französischen Hauptstadt am Donnerstagmorgen wieder alarmiert.

Ein „erfahrener Kletterer“ habe das Gebäude bestiegen, bevor er mit einem Fallschirm von dem Pariser Wahrzeichen sprang, wie eine Polizeiquelle und die Betreibergesellschaft des Eiffelturms (Sete) mitteilten. Dies berichtete unter anderem die Zeitung „Liberation“.

Der Mann betrat demnach das Gelände im Morgengrauen kurz nach 5 Uhr und wurde „in weniger als einer Minute vom Sicherheitsdienst“ der Sete entdeckt, wie diese erklärte. Er war mit einem Rucksack über den Ostpfeiler auf den Turm geklettert, sagte eine Polizeiquelle dem Blatt.

Einsatzkräfte versuchten Mann im Eiffelturm zu stoppen

Dem Bericht zufolge habe eine Einsatzbrigade versucht, den Mann in dem 330 Meter hohen Bauwerk abzufangen. Aber der Mann sei abgesprungen und in der Nähe des Denkmals auf dem Stadion Emile-Anthoine gelandet. Dort sei festgenommen worden und wegen Gefährdung des Lebens anderer Personen auf die Polizeiwache gebracht wurde, so die Polizeiquelle.

Anfang der Woche hatten zwei betrunkene US-Touristen die Nacht unter freiem Himmel auf dem Eiffelturm verbracht. Die beiden Männer wurden am Montagmorgen vom Sicherheitspersonal entdeckt, wie die Betreibergesellschaft Sete am Dienstag mitteilte. Sie wurden demnach schlafend in einem für die Öffentlichkeit gesperrten Bereich zwischen der zweiten und dritten Etage des Turms aufgefunden.

Nach Angaben aus Polizeikreisen hatten die beiden Touristen am späten Sonntagabend ihre Eintrittskarten für das Pariser Wahlzeichen bezahlt und die Turmspitze besichtigt. Beim Abstieg über die Treppen kletterten sie über die Absperrungen. Offenbar waren sie so betrunken, dass sie dann nicht mehr wegkamen, wie die Pariser Staatsanwaltsschaft mitteilte.

Der mehr als 130 Jahre alte Turm unweit der Seine wird jährlich von rund sieben Millionen Menschen besucht. Das Monument, in Frankreich auch „dame de fer“ („Dame aus Eisen“) genannt, wurde für die Pariser Weltausstellung gebaut und 1889 fertiggestellt. (Tsp, dpa)