Fluchtroute Mittelmeer Rettungsschiff „Ocean Viking“ wieder von Italien festgesetzt

Das im Mittelmeer aktive Rettungsschiff „Ocean Viking“ ist nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Méditerranée erneut in Italien festgesetzt worden. Wie die im französischen Marseille ansässige Organisation am Samstag mitteilte, lief ihr Schiff am Freitag mit 261 geretteten Geflüchtete im Hafen von Brindisi ein.

Dort sei es von den Behörden umgehend für 20 Tage festgesetzt worden, zudem sei eine Strafzahlung von mehr als 3000 Euro verfügt worden.

Es ist bereits das dritte Mal seit November, dass die „Ocean Viking“ von den italienischen Behörden festgesetzt wurde. Die Regierung unter der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will die Migration in ihr Land mit allen Mitteln verringern.

Italien ist neben Griechenland eines der Hauptankunftsländer für die Migration übers Mittelmeer. Dieses ist nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) die gefährlichste Migrationsroute der Welt.

Allein im vergangenen Jahr seien etwa 2700 Menschen auf der zentralen Mittelmeerroute ums Leben gekommen. (AFP)