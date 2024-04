Mira Sorvino ist „entsetzt“ Gericht hebt Urteil gegen Hollywood-Produzenten Weinstein auf

Die Schauspielerin Mira Sorvino hat die Aufhebung eines historischen Urteils gegen Harvey Weinstein durch ein US-Gericht verurteilt. „Entsetzt!“, schrieb die 56-Jährige am Donnerstag auf der Plattform X (vormals Twitter). Die Oscar-Preisträgerin („Geliebte Aphrodite“) war eine der ersten Frauen, die dem US-Filmproduzenten sexuelle Belästigung vorwarf. „Seit wann lassen Gerichte Beweise für Verhaltensmuster nicht zu, die frühere schlechte Taten belegen?“, schrieb Sorvino.

Völlig überraschend hat ein Gericht in New York am Donnerstag die historische Verurteilung des ehemaligen Filmmoguls Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen aufgehoben. Die Richter gaben der Berufung des 72-Jährigen statt, wie aus einem Gerichtsdokument hervorging.

Das Berufungsgericht des Bundesstaates kam in einer 4:3 Entscheidung zu dem Schluss, der damalige Richter habe einen Fehler gemacht: Er habe die Staatsanwaltschaft Aussagen von Frauen einbringen lassen, die behaupteten, Weinstein habe sie angegriffen. Diese Frauen seien als Zeuginnen zugelassen worden, obwohl deren Fälle nicht Gegenstand der Anklage gewesen seien.

„Wir kommen zu dem Schluss, dass das erstinstanzliche Gericht fälschlicherweise Zeugenaussagen über nicht angeklagte, mutmaßliche frühere sexuelle Handlungen gegen andere Personen als die Kläger der zugrunde liegenden Straftaten zugelassen hat“, schrieb der zuständige Richter.

Entscheidung im Weinstein-Prozess fiel knapp aus

Das Gericht ordnete einen neuen Prozess in dem Fall an. Weinstein bleibt jedoch in Haft, weil er auch in Los Angeles wegen Sexualverbrechen zu 16 Jahren Haft verurteilt worden.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs fiel mit vier gegen drei Stimmen knapp aus. Mit diesem Urteil mache das Gericht „die stetigen Fortschritte zunichte, die Überlebende von sexueller Gewalt in unserem Strafjustizsystem erkämpft haben“, schrieb einer der Richter, die gegen die am Donnerstag verkündete Entscheidung gestimmt hatten.

Weinstein-Prozess: zwei Vorwürfe im Fokus

In dem aufsehenerregenden Prozess ging es vor allem um zwei Vorwürfe: Weinstein soll 2006 die Produktionsassistentin Mimi Haleyi zum Oralsex gezwungen und die heutige Friseurin Jessica Mann 2013 vergewaltigt haben. Tatsächlich stützte sich die Anklage bei dem weltweit beachteten Fall auf eine Reihe von Zeuginnen, die Weinstein sexuelle Übergriffe vorwarfen, die allerdings nicht Teil der Anklage waren.

Die Staatsanwaltschaft wollte mit ihrer Hilfe zeigen, dass die Taten Weinsteins einem wiederkehrenden Muster folgten. Weinstein wurde daraufhin im Jahr 2020 zu 23 Jahren Haft wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt. In einem weiteren Strafprozess in Los Angeles kamen 16 Jahre Gefängnis dazu. Nach Angaben der Zeitung „New York Times“ muss nun Manhattans Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg entscheiden, ob er ein neues Verfahren gegen Weinstein einleitet.

Weinstein war einst ein mächtiger Hollywood-Mogul

In New York war Weinstein 2020 wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden. Der Prozess markierte einen Meilenstein der Rechtsgeschichte. Der Fall hatte 2017 die #MeToo-Bewegung maßgeblich mit ausgelöst. Seit damals haben mehr als 80 Frauen Weinstein öffentlich sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Auch Oscar-Preisträgerin Mira Sorvino gehörte dazu.

Weinstein war einst ein reicher und mächtiger Hollywood-Mogul, der mit seiner Firma Erfolgsfilme wie „Der englische Patient“, „Pulp Fiction“, „Good Will Hunting“ oder „Gangs of New York“ produzierte und für „Shakespeare in Love“ selbst einen Oscar gewann. (Tsp, dpa, AFP, Reuters)