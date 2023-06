„I got sandbagged“ Biden stürzt auf offener Bühne – und die USA diskutieren über sein Alter

US-Präsident Joe Biden ist am Donnerstag bei einem öffentlichen Auftritt im Bundesstaat auf offener Bühne gestürzt. Der 80-Jährige sprach vor Absolventen einer Militärakademie in Colorado Springs und nahm an der dortigen Abschlusszeremonie teil.

Als er zum Schluss die Bühne verlassen wollte, geriet er ins Stolpern und fiel vornüber auf den Boden. Sicherheitskräfte halfen ihm auf. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses teilte im Anschluss auf Twitter mit, dem Präsidenten gehe es gut, und legte nahe, Biden sei über einen Sandsack auf der Bühne gestolpert.

Auf dem Rückweg in die Hauptstadt Washington erlitt Biden später ein weiteres Missgeschick: Beim Verlassen des Präsidenten-Hubschraubers Marine One stieß er sich den Kopf am Türrahmen. Auch diesen Vorfall überstand er jedoch offenbar unverletzt, Reportern rief er einen ironischen Kommentar zu.

„I got sandbagged“

Bei seiner Ankunft am Weißen Haus scherzte er vor Reportern mit einem Wortspiel über den Vorfall. In Anspielung auf den Sandsack sagte er: „I got sandbagged.“ Im Englischen bedeutet die Wendung so viel wie: „Ich wurde ausgetrickst.“ Dabei lächelte Biden und setzte vor den Journalisten zu einem kurzen Hüpfer an.

Biden war 2021 als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus eingezogen. Ende April kündigte der Demokrat an, er wolle bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit antreten.

Bei der Wahl in anderthalb Jahren wird Biden 81 Jahre alt sein, am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86. Bidens Leibarzt hatte ihm im Februar eine gute Gesundheit und uneingeschränkte Amtsfähigkeit bescheinigt.

Biden war zuvor schon mehrfach gestolpert und gestürzt

Er ist in den vergangenen Jahren mehrfach gestolpert oder gestürzt. Kurz nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 gegen Amtsinhaber Donald Trump zog er sich beim Spielen mit seinem Hund Major eine Fußfraktur zu.

Im vergangenen Juni sorgte Biden dann mit einem Sturz von seinem Fahrrad nahe seines Strandhauses im Bundesstaat Delaware für Aufsehen. Der Präsident hatte angehalten, um mit Passanten zu sprechen, und verlor das Gleichgewicht, als er seinen Fuß aus der Pedalschlaufe ziehen wollte.

Ich hoffe, er hat sich nicht verletzt. Donald Trump

Bidens Alter und seine Eignung als erneuter Präsidentschaftsbewerber sorgen seit längerem für Debatten, auch in seiner eigenen Partei. Konkurrenten aus den Reihen der Republikaner nutzen Patzer und kleine Fehltritte des Präsidenten regelmäßig, um seine mentale und körperliche Fitness infrage zu stellen.

Einer seiner republikanischen Konkurrenten im Wahlkampf, Ex-Präsident Donald Trump, der üblicherweise nicht mit Häme über seinen Amtsnachfolger geizt, reagierte ungewöhnlich verhalten.

„Ich hoffe, er hat sich nicht verletzt“, sagte Trump bei einem Auftritt im Bundesstaat Iowa mit Blick auf Biden. „Die ganze Sache ist verrückt“, schob der 76-Jährige nach. „Da muss man vorsichtig sein. Selbst wenn man auf Zehenspitzen eine Rampe hinuntergehen muss.“

Trump spielte damit auf einen ähnlichen Moment an, in dem er sich selbst Spott eingehandelt hatte: Im Juni 2020 hatte er als Präsident am Rande einer Rede an der Militärakademie West Point extrem unsicher gewirkt, als er eine Rampe von der Bühne herunterging.

Später forderte Trump in einem Interview sogar den Fox-News-Moderator Sean Hannity auf, keine Witze über Bidens angebliche kognitive Schwächen zu machen.

US-Medien berichten unterschiedlich über Bidens Sturz

In den US-Medien wurde der Vorfall unterschiedlich begleitet. Die liberale „New York Tims“ berichtet sachlich und nüchtern über den Sturz. Unter anderem wurde auf ein Statement des Weißen Hauses verwiesen, in dem es hieß, Biden mache täglich Sport und habe kein Übergewicht.

Im Gegensatz dazu griff das konservative Medium Fox-News eine Äußerung Bidens aus dem Jahr 2020 auf. Damals hatte sich Biden über eben jene Unsicherheit von Ex-Präsident Trump lustig gemacht. „Schaut euch an, wie ich eine Rampe hochlaufe und wie er eine Rampe hinunterstolpert“, sagte er damals. (Tsp, dpa, AFP)