„Ich würde ihm das gerne abknöpfen“ Queen Camilla ist neidisch auf Ehemann Charles

Königin Camilla ist neidisch auf einen Posten ihres Ehemannes König Charles. „Ich weiß, dass mein Mann der Schirmherr ist, aber vielleicht muss ich ihm einen Stups geben, ich würde ihm das gerne abknöpfen“, sagte die 76-Jährige am Mittwoch im Gartenmuseums in London. Es war bereits ihr dritter Besuch im Garden Museum seit etwas mehr als einem Jahr.

„Es ist solch ein besonderer Ort“, sagte die Queen. Sie komme immer wieder gerne dorthin. Diesmal besuchte Camilla eine Ausstellung über Gärten berühmter Künstlerinnen. Das Königspaar ist für seine Natur- und Gartenliebe bekannt.

Vergangene Woche hatte das Königspaar am D-Day-Gedenken in der Normandie teilgenommen. Gemeinsam mit Frankreichs First Lady Brigitte Macron legte die Königin an einem Mahnmal Blumen nieder und hielten einen Moment inne.

Brigitte Macron griff nach Camillas Hand – welche die Geste aber nicht erwiderte. Britische Boulevardmedien sprachen von einem „awkward moment“, einem unangenehmen Moment also. Die Gedenkfeiern waren minuziös geplant. Erinnert wurde damit an die Landung alliierter Soldaten am 6. Juni 1944 – der sogenannte D-Day galt als wichtiger Schritt zur Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. (dpa/tsp)