Inszenierter Notfall auf TikTok Junge Männer täuschen Ohnmacht vor – Empörung in Italien

Ein von zwei jungen Männern vorgetäuschter medizinischer Notfall sorgt in Italien für Empörung. Die beiden hatten sich angeblich verlaufen und riefen den Rettungsdienst, um sich von einem Krankenwagen abholen zu lassen. Dafür fingierte einer der beiden jungen Männer eine Ohnmacht – ein Video von dem Vorfall ging auf TikTok viral.

Wie die italienische Polizei am Freitag mitteilte, konnten die beiden nun identifiziert werden. Außerdem seien gegen die beiden jetzt wegen „Missbrauchs von Rettungsdiensten“ rechtliche Schritte eingeleitet worden.

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Sonntag. Die beiden, zwei junge Männer aus dem Großraum Mailand, befanden sich demnach in der mittelitalienischen Kleinstadt Coriano in der Emilia-Romagna. Das Video zeigt, wie sie am Straßenrand stehen und den Notruf wählen, um von einem Krankenwagen „gerettet“ zu werden.

Wie die Carabinieri nach ihren Ermittlungen feststellten, war der angebliche Notfall in Wirklichkeit nur vorgetäuscht und diente dazu, eine „Mitfahrgelegenheit“ in die nahe gelegene Küstenstadt Riccione bei Rimini zu erhalten.

Die beiden wurden in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht – verließen diese jedoch kurz darauf wieder, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Nachdem die regionale Gesundheitsbehörde Strafanzeige erstattet hatte, konnten die Carabinieri die beiden anhand des Videos identifizieren. Der Fall sorgte in Italien für Aufsehen. Infrastruktur- und Transportminister Matteo Salvini lobte die Behörden für ihre Ermittlungen. (dpa)