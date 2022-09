Jugendsprache ist oft kreativ, zuweilen pikant, manchmal naheliegend und teils auch kompliziert. Auf das Jugendwort „smash“ treffen wohl alle diese Beschreibungen zu. Aber dazu später mehr.

Fest steht, dass das Wort bereits vor längerer Zeit Eingang in den deutschen Sprachgebrauch fand und aktuell als heißer Favorit für das Jugendwort des Jahres 2022 gehandelt wird.

Der Sprachverlag Langenscheidt hatte bereits vor einigen Wochen dazu aufgerufen, via Abstimmung das diesjährige Jugendwort zu wählen.

Bedeutung von „smash“

Das Wort „smash“ wird vornehmlich als Verb verwendet und bedeutet laut Langenscheidt so viel wie „mit jemandem etwas anfangen“. Auch die Beschreibung „jemanden abschleppen“ wird gerne als Synonym für das Jugendwort verwendet.

Ein Blick in die Twitter-Blase verrät allerdings, dass diese blumige Umschreibung unter Jugendlichen auch sehr viel unverblümter genutzt wird. So wird „Smash“ als Nomen zuweilen auch gerne direkt als Bezeichnung für den Geschlechtsakt verwendet. Eine Person mit der man ebenjenen gerne mal erleben würde, kann darüber hinaus als ein „Smash“ betitelt werden.

Woher kommt der Begriff „smash“?

Das englische Verb „smash“ bedeutet übersetzt so viel wie „zerschlagen“, „zerschmettern“ oder auch „zerbrechen“. Mit dem heutzutage verwendeten Jugendwort (im Sinne von Liebeleien) hat diese Bedeutung aber zum Glück nichts gemein.

Stattdessen entwickelte sich der Begriff aus dem Datingspiel „Smash oder Pass“, bei dem potentielle Partner entweder als „Smash“ („smash hit“: Riesenerfolg) oder als „Pass“ („to pass“: weitergehen, etwas weiterreichen) eingestuft werden.

Vor allem in Dating-Apps wie Tinder kommt dieses Prinzip im Sinne von „Hot or not?“ zum Einsatz. Hier werden den Nutzern Bilder von potentiellen Partnern gezeigt, die man per Swipe entweder auswählen oder wegwischen kann.

Auch in diversen Foren und auf Twitter wird dieses Frage-Spiel praktiziert. Dabei wird ein Bild von einer Person mit dem Textzusatz „Smash oder Pass?“ gepostet. Die Community antwortet daraufhin, wie und für wen sie sich in diesem Fall entscheiden würde.

Das Spiel kommt übrigens nicht nur bei der Frage nach potentiellen Geschlechtspartnern zum Einsatz. Vor allem Fotos von Essen und hübsch drapierten Mahlzeiten werden in den Sozialen Netzwerken gerne mit dem Zusatz „Smash oder Pass?“ durch das Netz gejagt, wodurch Begriffe wie „Frischfleisch“ einen eher bitteren Beigeschmack bekommen.

Wie wird „smash“ verwendet?

Das Wort „smash“ ist variabel. Es kann im Deutschen als Verb verwendet, wenn man eine Person gerne „smashen“ würde.

Darüber hinaus kann eine Person aber auch ein „Smash“ sein (Nomen) oder schlichtweg nur „smash sein“ (Adjektiv), so sie denn dem Gegenüber gefällt.

Weiterhin kann man mit einem „gesmashten“ (auserwählten) „Smash“ (Partner) auch ein kleines „Smash“ (Stelldichein) vollziehen. Es ist kompliziert. Und einfach zugleich.

Wie wird „smash“ ausgesprochen?

Das Jugendwort „smash“ wird aufgrund seiner Herkunft englisch ausgesprochen.

Im Internationalen Phonetischen Alphabet (kurz „IPA“) würde „smash“ wohl in etwa wie folgt transkribiert und ausgesprochen werden: [smæʃ].