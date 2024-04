Lego-Diebespaar Neuseeländische Polizei findet gestohlene Steine im Wert von über 10.000 Euro

Ein Lego-Diebespaar hat in Neuseeland Steine im Wert von mehr als 10.000 Euro gestohlen. Den beiden werde Ladendiebstahl in 30 Fällen vorgeworfen, teilte am Donnerstag die Polizei mit. Auf der Jagd nach den kleinen bunten Steinen hätten die 45-jährige Frau und der 34-jährige Mann das Personal immer auf die gleiche Art abgelenkt: Sie lösten Feueralarm aus.

„In jedem Fall haben die mutmaßlichen Diebe dreist für Ablenkung im Laden gesorgt, indem sie den Feueralarm auslösten“, berichtete eine Polizeisprecherin. Zusätzlich zur Anklage wegen Diebstahls müssten sie sich deshalb auch wegen Auslösens von falschem Feueralarm verantworten.

Das Paar wurde den Angaben zufolge bei einer Polizei-Razzia in Auckland festgenommen. In dem Haus wurden einige der gestohlenen Lego-Steine entdeckt. Insgesamt soll ihre Beute 20.000 Neuseeland-Dollar (gut 11.000 Euro) wert gewesen sein. (AFP)