Mann in Bremen festgenommen 27-Jähriger soll Obdachlosen erstochen haben

In Bremen soll ein 27-Jähriger einen Obdachlosen erstochen haben. Der Mann wurde festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach soll er in der Nacht zu Freitag in den Bremer Wallanlagen im Bereich eines Obdachlosencamps mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen haben. Der 27-Jährige wurde noch in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Das Opfer erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Wer der Tote ist, war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen zu den Hintergründen auf. (AFP)