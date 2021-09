Der Biologe Derrick Rossi gründete vor mehr als zehn Jahren mit Kenneth Chien, ein Biotech-Unternehmen. Moderna wurde 2010 auf der Grundlage von Rossis Entdeckung gegründet. Neben Chien und Rossi sind die anderen Gründer von Moderna Robert Langer und Noubar Afeyan.

Mr. Chien, wie kam es zu den Anfängen von Moderna?

Derrick Rossi kam zu mir und sagte, dass mRNA für die Umprogrammierung von Fibroblasten verwendet werden könnte, und dass dies eine interessante Technologie für ein Unternehmen sein könnte. Er fragte mich, ob ich mit ihm zusammen arbeiten würde. Ich bin ein Experte für Herzkrankheiten und molekulare Kardiologie. Derrick Rossi machte die erste Entdeckung und ich habe einen Weg gefunden, die mRNA basierte Technologie auf Herzkrankheiten anzuwenden. Als wir nach Möglichkeiten suchten, das Unternehmen zu gründen, entschlossen wir uns, zu prüfen, ob mRNA in Herzzellen gelangen könnte. Ich erinnere mich noch an eine E-Mail, die ich damals um drei Uhr nachts von einer meiner Doktorandinnen erhielt, sie besagte: „Das Herz liebt mRNA und nimmt es sehr schnell auf. Wir können praktisch jedes Protein im Herzen exprimieren”.

Die zwei anderen Gründer von Moderna sind Robert Langer, einer der führenden Köpfe der biomedizinischen Technik, und Noubar Afeyan, CEO von Flagship Pioneering. Noubar übernahm die Anfangsfinanzierung. Es war eine Kombination aus der Zusammenarbeit von uns vieren. Zu Beginn hatten wir einige Selbstzweifel. Wir haben unsere Idee einer Reihe von Personen vorgestellt, die alle ihre Begeisterung bekundeten, aber nicht genug Interesse zeigten, um eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen einzugehen. Nur der CEO von AstraZeneca erkannte das Potenzial der Daten, die wir im Herzbereich generiert hatten.

Wollte Moderna von Anfang an die mRNA-basierte Technologie zur Herstellung von Impfstoffen nutzen?

Als Moderna gegründet wurde, gab es bereits andere Unternehmen, die an mRNA für Impfstoffe forschten – zum Beispiel BioNTech, das vor Moderna begann. Das Besondere an Moderna war, dass wir nicht auf einen Impfstoff, sondern auf ein therapeutisches Produkt abzielten. Es ist nicht so, dass wir nicht an Impfstoffen interessiert waren, aber vor der Pandemie waren Impfstoffe kein sehr gefragter Bereich der Biotechnologie. Ich dachte, dass chemisch modifizierte synthetische mRNA verwendet werden könnte, um den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor (VEGF) zu kodieren. Moderna erhielt daraufhin umfangreiche Unterstützung von AstraZeneca, was dem Unternehmen in vielerlei Hinsicht zum Durchbruch verhalf.

Die größte finanzielle Unterstützung für Moderna kam also von AstraZeneca?

AstraZeneca hat im Vorfeld 240 Millionen Dollar bereitgestellt. Bislang ist dies die größte Kollaboration, die Moderna je hatte. Die gesamte experimentelle und klinische Arbeit wurde in Zusammenarbeit mit AstraZeneca und meinem Labor am Karolinska Institut in Stockholm erstellt. Noubar Afeyan hatte auch die sehr gute Idee, Stéphane Bancel als CEO einzustellen. Stéphane hat eine unglaubliche Arbeit geleistet. Wir haben klein angefangen, aber das Unternehmen wuchs dank der Zusammenarbeit mit AstraZeneca sehr schnell. Derrick Rossi hatte die Idee für den Namen: Eine Abwandlung von „modification“ und mRNA – also MOD und RNA. Am Anfang dachten einige Leute, es handelte sich um eine skandinavische Möbelfirma. Als die Pandemie ausbrach, war Moderna also bereit, die mRNA-Technologie für die Herstellung von Impfstoffen anzupassen.

Als die Pandemie ausbrach, fasste mein ehemaliger Kollege und immer noch guter Freund Stéphane Bancel den mutigen Entschluss, alles daran zu setzen, einen Impfstoff zu entwickeln. Das stellte sich als Schlüsselentscheidung heraus, die den Kurs von Moderna veränderte. In der Zwischenzeit arbeiteten wir weiter an dem ersten mRNA-Medikament, das tatsächlich am Menschen getestet wurde und sich zumindest in der ersten Trial-Phase als wirksam erwies.

Haben Sie vorausgesehen, welche große Auswirkungen Ihre Forschung von vor zehn Jahren in naher oder ferner Zukunft haben könnte?

Als wir anfingen, glaubte ich – und das glaube ich immer noch – dass die mRNA-Technologie die Biotechnologie verändern würde, denn sie beschleunigt die Zeit, in der man tatsächlich testen kann, ob ein bestimmtes Protein therapeutisch nutzbar ist oder nicht. Ich dachte, Moderna würde Erfolg haben, aber um ehrlich zu sein, dachte ich, dass es einige Zeit dauern würde. Die Pandemie beschleunigte die Reifung der mRNA-Technologie um zehn Jahre.

Wie meinen Sie, wird sich die mRNA-Technologe in Zukunft entwickeln?

Die Herausforderung besteht nicht so sehr in der Herstellung der mRNA, sondern darin, sie zu bestimmten Organen im Körper zu bringen. Jedes Organ hat einen optimalen Weg, die mRNA zu befördern. Die derzeitige mRNA-Technologie muss sich mit besseren Möglichkeiten der In-vitro-Verabreichung befassen. Wir müssen in der Lage sein, eine längere und wiederholbare Wirkung zu erhalten, sowie bestimmte Gewebe gezielt zu behandeln. All diese Dinge sind der Schlüssel, um das volle Potenzial von mRNA-Therapien zu erschließen.

Wie wird sich die mRNA-Technologie auf die Entwicklung von Impfstoffen auswirken?

Die mRNA-Technologie eignet sich hervorragend für bestimmte Impfstoffe. Ob wir sie auf andere Impfstoffe ausweiten können, werden wir sehen. Viele Unternehmen versuchen, mRNA-Impfstoffe für eine Vielzahl verschiedener Viren zu entwickeln, für die es schwierig ist, Impfstoffe herzustellen, wie beispielsweise HIV. Das ist ein sehr schwieriger Fall. Impfstoffe sind nicht mein Fachgebiet, ich spreche von dem Standpunkt der mRNA-Forschung. Es gibt kein einfaches Ziel auf der HIV-Oberfläche, auf das man mit mRNA zugreifen könnte. Die Achillesferse von Corona ist das Spike-Protein. Es sieht so aus, als ob Spike absolut notwendig ist, um die menschliche Zelle zu infizieren. Wenn man das also blockieren kann, kann man die Infektion blockieren.

Es stellt sich die Frage, ob die mRNA das HI-Virus auf andere Weise angreifen könnte, indem sie beispielsweise Antikörper gegen mehrere Proteine erzeugen. Um jedoch ein therapeutisches Medikament – und keinen Impfstoff – herzustellen, haben genau die Eigenschaften, die mRNA zu einem hervorragenden Impfstoff machen, nämlich die Stimulierung des Immunsystems, den gegenteiligen Effekt zu dem, was man erreichen möchte. Sie wollen das Immunsystem nicht dazu anregen, das von Ihnen hergestellte Protein zu zerstören.

Wie kommt es, dass die Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe mit der Zeit nachlässt? Brauchen wir jedes Jahr Auffrischungsimpfungen gegen Covid?

Die Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen scheint nach einem kurzen Zeitraum von sechs Monaten ähnlich zu sein. Nach dieser Zeit werden jedoch Unterschiede in der Wirksamkeit festgestellt. Derzeit scheint es, dass der Moderna-Impfstoff in Bezug auf die Antikörperspiegel dauerhafter ist als der Pfizer-Impfstoff. Die Gründe dafür sind nicht klar. Es könnte an der Chemie der mRNA liegen, es könnte die Menge der mRNA sein, die im Impfstoff verabreicht wird. Es könnte auch der Zeitpunkt der zweiten Injektion sein. Darum ist es schwierig zu sagen, dass jeder oder jede eine Auffrischungsimpfung erhalten sollte, denn ob man sie braucht, hängt von dem Impfstoff ab, den man erhalten hat, sowie von der körpereigenen Fähigkeit, eine Immunantwort zu erzeugen.

Lässt sich für Pfizer oder Moderna mit Auffrischungsimpfstoffen leicht Geld verdienen?

Leicht? Nein, ich würde nicht sagen, dass irgendetwas von diesem ganzen Prozess leicht war oder ist. Es wurde viel Arbeit in die Impfstofftechnologie gesteckt. Wenn man an Moderna denkt, gab es private Investoren, die Milliarden Dollar investiert haben, um dieses Unternehmen zu starten. Die US-Regierung hat auch alles getan, um den Impfstoff schnell auf den Markt zu bringen. Ich glaube also nicht, dass irgendetwas davon einfach ist. Die Herausforderung besteht meines Erachtens darin, dass diese Pandemie ein globales Problem ist und wir sie als regionales und nationales Problem bewältigt haben. Die Impfstoffe waren dort wirksamer, wo sie hauptsächlich hergestellt wurden: in den USA und Europa.

Es ist nur natürlich, dass die Länder, die diese Impfstoffe hergestellt haben, zuerst ihre Bevölkerung schützen wollten. Das Problem mit den Auffrischungsimpfungen ist, zumindest in den Vereinigten Staaten, dass wir sie wahrscheinlich nicht bräuchten, wenn mehr Menschen von Anfang an geimpft worden wären. Diese Impfstoffe, die nun als Auffrischungsimpfungen verwendet werden, könnten in anderen Teilen der Welt verteilt werden. Wir brauchen einen globalen Plan zur Bewältigung dieser Pandemie.

Sollten Patente freigegeben werden, um das Problem der ungleichen weltweiten Verteilung von Impfstoffen zu lösen?

Ich glaube nicht, dass die Freigabe von Patenten die kurz- oder mittelfristige Lösung ist. Mit einem Patent ist es wie mit einem Gourmet-Rezept. Selbst wenn Sie alle Zutaten des Rezepts kennen, werden Sie nicht in der Lage sein, ein spezielles Gericht, das Sie in einem Restaurant gegessen haben, genauso zuzubereiten. Das gleiche gilt für Impfstoffe und die mRNA-Technologie: Sie sind so neu und spezifisch, dass fast niemand sie ohne den Rat der Unternehmen, die sie herstellen, nachbauen kann. Was getan werden könnte, ist, weitere Standorte zu errichten, die diese Impfstoffe herstellen können.

Die Unternehmen haben bereits Standorte, die diese Impfstoffe produzieren, aber es werden weitere an relevanten Orten in der Welt benötigt: Indien, China, im Nahen Osten. Allerdings sollten diese Unternehmen für die Qualitätskontrolle zuständig sein. Ich denke, das ist der Schlüssel. Impfstoffe auf Proteinbasis eignen sich vielleicht am besten für den Einsatz in nicht industrialisierten Ländern, da sie billiger sind als mRNA-Impfstoffe und nicht gekühlt werden müssen.

Was haben wir aus dieser Pandemie gelernt?

Es ist schwierig, in dieser Pandemie einen Silberstreifen am Horizont zu finden, aber wenn es einen gibt, dann hoffe ich, dass die Menschen die Biotechnologie und die Wissenschaft im Allgemeinen mehr zu schätzen wissen.

Wie sieht es mit einer möglichen nächsten Pandemie aus?

mRNA-Impfstoffe sind gut geeignet, die nächste Pandemie zu unterbinden. Da wir die Technologie bereits haben, könnten wir die Impfstoffe in kurzer Zeit entwickeln – sofern die nächste Pandemie vergleichbar mit der jetzigen ist, bei der man die Achillesferse des Virus leicht identifizieren und angreifen kann. Das wird nicht bei jedem Virus der Fall sein.