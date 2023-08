Mona Gharibs Rettungsstation bei Hannover „Schockverliebt“ in verwaiste Eichhörnchen

Zeit für andere Hobbys hat Mona Gharib nicht, denn sie widmet ihre gesamte Freizeit ihren hilfsbedürftigen Mitbewohnern auf Zeit. Die 43-Jährige aus Burgdorf bei Hannover ist Eichhörnchen-Retterin.

Für ihre Aufnahmestation hat sie eine Erlaubnis des Veterinäramtes und bildet sich ständig weiter. Aus dem Großraum Hannover und darüber hinaus werden Mona Gharib verwaiste und teils auch verletzte junge Eichhörnchen gebracht, die sie aufpäppelt, Schritt für Schritt auswildert und nach etwa vier Monaten wieder in die Freiheit entlässt.

Aus der Familie der Hörnchen Eichhörnchen gehören – wie der Name schon sagt – zur Familie der „Hörnchen“. Auffälliges Merkmal ist ihr buschiger Schwanz. Alle Arten der Eichhörnchen sind überwiegend tagaktiv. Ihre Nahrung besteht aus Nüssen, Samen und Früchten. Selten fressen sie Insekten, Eier oder andere Kleintiere. Sie sind sehr gute Kletterer und verbringen dementsprechend die meiste Zeit auf Bäumen. Nester bauen sie kugelförmig in Baumhöhlen oder Astgabeln. Eichhörnchen leben auch in Städten und der Nähe von Menschen. Sie können sehr zutraulich werden. Einzelne Exemplare werden bis zu zwölf Jahre alt. (Tsp)

„Mit meinem ersten Eichhörnchen war ich schockverliebt“, erzählt die bei der Landeskirche Hannover angestellte Umweltreferentin, die sich seit mehr als 20 Jahren mit Arten- und Biotopschutz beschäftigt.

Eines von ihnen als „Bleibehörnchen“ zu behalten, kam mir nie in den Sinn. Mona Gharib, Eichhörnchen-Retterin in Burgdorf bei Hannover.

Tom hieß dieses erste Eichhörnchen, derzeit versorgt sie 13 Tiere. Die fünf beziehungsweise sechs Wochen alten Shanti und Aaron sind die jüngsten. Die winzigen Hörnchen werden per Spritze mit einer selbst gemixten laktosefreien Milch gefüttert, ab der sechsten Woche werden sie unter anderem mit weichen Nüssen an feste Nahrung gewöhnt.

Tierschützerin Mona Gahrib mit Eichhörnchen auf der Schulter. © dpa/Fernando Martinez

Sieben der aktuell 13 kleinen Mitbewohner leben bereits draußen. Zunächst in einer Außenvoliere auf Gharibs Grundstück, danach in einer größeren Voliere an einem geheimen Ort im Wald.

64 Eichhörnchen hat Mona Gharib bisher allein in diesem Jahr aufgenommen, ihr Mann unterstützt sie bei der Aufzucht. Insgesamt waren es in den vergangenen drei Jahren geschätzte 150 Tiere. „Eines von ihnen als „Bleibehörnchen“ zu behalten, kam mir nie in den Sinn“, sagt sie.

Der größte Feind der Wildtiere sei der Mensch, bedauert die Eichhörnchen-Schützerin. Der Lebensraum für die anmutigen Wildtiere schwinde, weil es weniger Wälder, Parkanlagen und Alleen gebe. (dpa)

Wer in der Zeit zwischen März und September ein verletztes oder verwaistes Tier findet, sollte laut Gharib den Eichhörnchen-Notruf (0700 – 200 200 12) wählen, um eine nahe gelegene Aufnahmestation zu finden.