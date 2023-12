Nach Anschlagsdrohung Hauptbahnhof in Bielefeld komplett gesperrt – Polizei im Großeinsatz

Nach einer Anschlagsdrohung ist der Hauptbahnhof In Bielefeld komplett abgeriegelt worden. Derzeit werde der gesamte Bahnhof durchsucht, auch der Bahnhofsvorplatz sei gesperrt, teilte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld dem Tagesspiegel am Montagnachmittag am Telefon mit. Es seien „starke Polizeikräfte vor Ort“ – sowohl der Bielefelder Polizei als auch der Bundespolizei, hieß es. Auch Spürhunde seien zum Einsatz gekommen. Noch wird zu den Hintergründen ermittelt.

Demnach ist um 15.20 Uhr ein Anruf bei der Polizei eingegangen. Der den Angaben nach bislang nicht verifizierte Anrufer mit männlicher Stimme habe am Telefon gesagt, dass in den folgenden zehn Minuten ein Anschlag am Bahnhof stattfinden werde. Es sei eine „konkrete Androhung“ gewesen, so die Sprecherin. Allerdings sagte der Anrufer offenbar nicht, um welche Form von Anschlag es sich handeln soll. Passiert ist in dem genannten Zeitraum nichts. Auch hätten die Einsatzkräfte bislang keine Hinweise auf einen Anschlag gefunden.

„Die Polizei durchsucht derzeit den Bahnhof und stellt sicher, dass tatsächlich keine Gefahr vorliegt“, sagte die Sprecherin dem Tagesspiegel weiter. Fahrgäste sollen nicht mehr im Bahnhof sein. Der Bahnverkehr ist der Polizei zufolge eingestellt worden. Am Abend gegen 18 Uhr dauerten die Ermittlungen weiter an. Eine konkrete Gefahrenlage liegt der Sprecherin zufolge nicht vor.

Wie die Deutsche Presse-Agentur gegen 18.30 Uhr unter Berufung auf die Polizei meldete, seien die Durchsuchungen jedoch weitgehend abgeschlossen. Am Abend sollte demnach der Bahnverkehr voraussichtlich wieder aufgenommen werden.

Eine Bahnsprecherin erklärte, mit Stand 18.30 Uhr werde der Fernverkehr zwischen Hannover und Hamm über Osnabrück aufgrund der Durchsuchung weiter umgeleitet. In Herford, Gütersloh und Bielefeld hielten die Züge demnach zunächst nicht. Reisende müssten mit mindestens einer Stunde Verzögerung auf ihrer Fahrt rechnen.

Zuerst hatten die Bild-Zeitung und die Neue Westfälische übereinstimmend berichtet, dass es eine Anschlagsdrohung gegeben habe. (mit dpa)