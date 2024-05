Nach Krebsdiagnose König Charles hat offenbar seinen Geschmackssinn verloren

Großbritanniens König Charles III. (75) schmeckt offenbar nichts mehr, seitdem er wegen seiner Krebsdiagnose behandelt wird. Das soll der Monarch einem ebenfalls an Krebs erkrankten Veteranen der britischen Armee am Rande einer Zeremonie auf einem Militärflugplatz in Südengland erzählt haben, berichtet unter anderem der Nachrichtensender Sky News und die Boulevardzeitung „Daily Mail“.

König Charles, der an Krebs erkrankt ist, tritt seit zwei Wochen wieder verstärkt auf. Nach Bekanntmachung seiner Erkrankung hatte er die Staatsgeschäfte zwar fortgeführt, aber längere Zeit auf Auftritte in der Öffentlichkeit verzichtet.

Bei der Zeremonie am Montag hatte der Monarch einen seiner militärischen Titel an Thronfolger Prinz William (41) abgegeben. Er übergab seinem ältesten Sohn am Montag die Ehrenleitung der Heeresfliegertruppe, die er selbst rund 30 Jahre innehatte. Thronfolger William ist damit künftig Colonel-in-Chief des Army Air Corps.

Der BBC zufolge war es ein seltener gemeinsamer Termin – die britischen Royals sind oft getrennt unterwegs, um viele Auftritte wahrzunehmen. Fotos zeigten die beiden vor einem Kampfhubschrauber.

Affront gegen Prinz Harry?

William hatte als Such- und Rettungspilot der Royal Air Force gearbeitet und auch für eine zivile Rettungsflugwacht im Cockpit gesessen, bevor er sich ganz seinen royalen Pflichten gewidmet hatte.

Dass der wichtige Posten nun an den Erstgeborenen William übergeht, wird als Affront gegen dessen jüngeren Bruder Prinz Harry gewertet. Dieser hatte 2012 selbst als Hubschrauberpilot beim Army Air Corps in Afghanistan gedient und war lange für den Ehrentitel vorgesehen gewesen.

Allerdings ist der 39-jährige Prinz mit der Königsfamilie zerstritten und lebt seit 2020 mit seiner Frau, der US-Schauspielerin Meghan Markle, in Kalifornien. Zudem hatte er sich von seinen royalen Aufgaben zurückgezogen.

Charles III. hatte seine Krebserkrankung Anfang Februar öffentlich gemacht. Sie wurde nach einer Operation wegen einer vergrößerten Prostata festgestellt, laut Palast handelt es sich jedoch nicht um Prostata-Krebs. An welcher Art von Krebs er erkrankt ist, ist nicht bekannt. Auch Williams Frau, Prinzessin Kate (42), wird wegen einer Krebsdiagnose behandelt. (Tsp/dpa/AFP)