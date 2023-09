Nach Vorwürfen über sexuelle Übergriffe Youtube dreht Comedian Russell Brand den Geldhahn ab

Vor dem Hintergrund von Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen den britischen Comedian Russell Brand hat die Internetplattform Youtube die Vergütung für Aufrufe von dessen Videos ausgesetzt.

Der 48-jährige habe die Regeln der Plattform für die Schaffung verantwortlicher Inhalte verletzt, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA aus der einer Youtube-Mitteilung.

Der britische Comedian ist in Deutschland vor allem für seine Rollen in den Filmen „Männertrip“, „Rock of Ages“ und „Arthur“ bekannt.

Was wird Russell Brand konkret vorgeworfen?

Mehrere Frauen erheben Berichten zufolge schwere Vorwürfe gegen Brand, der Ex-Mann von Sängerin Katy Perry (38) ist - darunter Vergewaltigung, körperliche Übergriffe und emotionaler Missbrauch. Die Beschuldigungen beziehen sich auf Ereignisse aus den Jahren 2006 bis 2013.

Filme mit Russell Brand 2006: Penelope

2007: Die Girls von St. Trinian

2008: Nie wieder Sex mit der Ex

2008: Bedtime Stories

2010: Männertrip

2010: The Tempest – Der Sturm (The Tempest)

2011: Arthur

2012: Rock of Ages

2020: Vier Kids und der magische Sandelf (Four Kids and It)

2022: Tod auf dem Nil (Death on the Nile)

2022: Catherine Called Birdy Der britische Komiker Russell Brand vor dem Odeon Theater in London am 10. Juni 2012. © picture alliance / Karel Prinsloo/EPA/dpa

Brand, der damals auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Moderator im BBC-Radio und bei dem TV-Sender Channel 4 arbeitete, weist die Vorwürfe allesamt zurück. Brand und Perry waren von 2010 bis Anfang 2012 verheiratet.

Am Montag bestätigte die Metropolitan Police in London, eine Anzeige wegen eines sexuellen Übergriffs gegen Brand erhalten zu haben. Der Vorfall soll sich im Jahr 2003 zugetragen haben.

Russell Brand nutzt Youtube für Verschwörungsvideos

Brand hat mehr als 6,6 Millionen Follower auf seinem Hauptkanal bei Youtube. Er postete dort zuletzt täglich Videos, in denen er sich zu politischen und gesellschaftlichen Themen äußerte.

Oft bediente er dabei Verschwörungstheorien. Ein Video aus der vergangenen Woche war etwa überschrieben mit der Frage: „Hat sich das FBI Ihre DNA besorgt?“

Brand hatte in einem Youtube-Video kurz vor Veröffentlichung der Vorwürfe durch die „Times“, „Sunday Times“ und Channel 4 jegliches Fehlverhalten bestritten. Er habe damals ein sehr promiskuitives Leben geführt, sagte er, also viele wechselnde Sexualkontakte gehabt. Seine Beziehungen seien aber stets einvernehmlich gewesen. (dpa)