Offenbar betrunken Auto gefahren Polizei nimmt Sänger Justin Timberlake vorübergehend fest

Der US-Sänger Justin Timberlake ist vorübergehend wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen worden. Das berichteten am Dienstag mehrere US-Medien übereinstimmend. Dem Sänger werde Trunkenheit am Steuer vorgeworfen, bestätigte eine Sprecherin der Polizeibehörde in Sag Harbor auf Long Island, etwa 150 Kilometer östlich der Millionenmetropole New York, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Superstar sei inzwischen wieder freigelassen worden.

Laut US-Medienberichten ereignete sich der Vorfall am Montagabend in den Hamptons auf Long Island im Bundesstaat New York. Der Ort ist als Wohnort vieler reicher und berühmter Menschen bekannt.

Dem US-Boulevardportal „TMZ“ zufolge soll der US-Sänger zuvor in einem Hotel gefeiert haben. Nach dem Verlassen der Party habe er beim Losfahren ein Stoppschild missachtet, was Polizisten beobachtet haben sollen. Daraufhin hätten sie ihn verfolgt und gestoppt. Einen Alkoholatemtest habe er verweigert, heißt es. Das Portal beruft sich auf Quellen in den Strafverfolgungsbehörden.

Schon an diesem Dienstag soll Timberlake vor Gericht stehen, wie der US-Sender „ABC News“ berichtet.

Der Sänger, der mit der Schauspielerin Jessica Biel verheiratet ist und zwei Kinder hat, ist vor allem mit der Boygroup *NSYNC berühmt geworden. Inzwischen ist er aber auch solo erfolgreich. Derzeit ist er mit einem neuen Album auf Tour und soll in den kommenden Tagen unter anderem in Chicago und New York auftreten. (Tsp, dpa)