Schaden von 200.000 Euro Deutsche Influencer sollen 150 Jahre alte Statue in italienischer Villa zerstört haben

Deutsche Influencer, die eine Villa im norditalienischen Viggiù gemietet hatten, sollen auf dem Anwesen eine 150 Jahre alte Statue zerstört haben. Die italienische Zeitung „la Repubblica“ hat Aufnahmen aus der Überwachungskamera veröffentlicht, die den Vorfall zeigen sollen.

Der Verwalter der Villa nannte den entstandenen Schaden gegenüber der Zeitung, „irreparabel“. Ein Gutachten habe ergeben, dass eine „Restaurierung nicht möglich ist“. Angesprochen auf die Zerstörung der Statue, hätten die Urlauber eine Entschädigung von 200 Euro angeboten. Nicht mal eine Entschuldigung habe es gegeben.

Er fühle sich an die Zeit der „Barbaren“ erinnert, als diese antike Städte „verwüsteten und die Statuen von Gottheiten als Zeichen der Verachtung auf den Boden warfen“. Gegenüber „la Repubblica“ bezifferte der Verwalter den Schaden auf mindestens 100.000 Euro. In einem Bericht von CNN wird der Wert der Statue mit etwa 200.000 Euro angegeben.

Die Villa Alceo sei von einem deutschen Influencer Pärchen am vergangenen Wochenende angemietet worden, um dort Geburtstag zu feiern. Zu dem Ereignis seien 17 Gäste angereist, wird der Verwalter in dem italienischen Zeitungsbericht zitiert. Irgendwann sei die Party ausgeartet.

Anzeige wegen Vandalismus

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie zwei der Urlauber auf die Statue geklettert sind – was ausdrücklich verboten gewesen sei. „Sie hängten sich an die Simse (der Statue), um Erinnerungsfotos zu machen, sie tranken aus Limoncelloflaschen“, sagte der Verwalter. Mit einem Stock scheint sie eine weitere Person aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Kletterer fallen – die Statue auch und zerbricht in mehrere Teile.

Der Verwalter habe Anzeige gegen die 17 Urlauber wegen Vandalismus erstattet, berichtet „la Repubblica“. Die 1,7 Meter hohe Statue „Domina“ des Künstlers Enrico Butti „war das Symbol des Hauses, in gewissem Sinne sein Beschützer“. Für ihn selber habe die Statue zudem einen emotionalen Wert, da er in der Villa aufgewachsen sei.

Erst Ende Juni hatte ein weiterer Fall von Vandalismus für Empörung in Italien gesorgt. Ein junger Mann aus England kratzte seinen Namen und den seiner Freundin in eine Wand des Kolosseums in Rom. Mitte Juli soll ein Jugendlicher aus Deutschland dabei erwischt worden sein, wie er eine Wand in der Touristenattraktion beschädigte.