Schlag gegen Camorra Polizei verhaftet 13 Mafia-Angehörige in Italien und Deutschland

Bei einem groß angelegten Schlag gegen die italienische Mafia hat die Polizei am Dienstag in Italien und Deutschland insgesamt 13 Männer verhaftet. Ein Dutzend mutmaßliche Angehörige der Mafia-Organisation Camorra wurde in der süditalienischen Großstadt Neapel festgenommen, wie die italienische Polizei mitteilte. Zudem wurde nach deren Angaben in der Nähe von Bremen ein 49 Jahre alter Mann dingfest gemacht, der in einem Restaurant beschäftigt war. Den Verdächtigen werden die Erpressung von Schutzgeld und andere Mafia-Machenschaften vorgeworfen.

Die Camorra gehört zu den großen Mafia-Organisationen in Italien, ist aber auch in vielen anderen Ländern aktiv. Neapel gilt als ihre Hochburg. Die dort verhafteten Männer sind nach Angaben der Polizei zwischen 19 und 49 Jahre alt. Es soll auch konkrete Morddrohungen gegeben haben, falls mehrere zehntausend Euro Schutzgeld nicht bezahlt würden. Von der deutschen Polizei war zunächst keine Bestätigung für die Verhaftung in der Nähe von Bremen zu erhalten. (dpa)