Starkregen, Hagel, Sturmböen Schwere Gewitter wüten über Deutschland – Bahnstrecke nach Hannover gesperrt

Schwergewitterlage in Deutschland: In der Nacht zum Sonntag hat es in weiten Teilen der Bundesrepublik heftig gekracht und geblitzt. Besonders im Westen und Südwesten stürzten bei den schweren Gewittern Wassermassen und Hagelkörner vom Himmel. Der Wind fegte mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde übers Land, das sei fast Orkanstärke (103 km/h), teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Sonntagmorgen hob der DWD alle bestehenden Unwetterwarnungen vor schweren Gewittern in Deutschland auf. Die Meteorologen warnten jedoch weiterhin vor starken Gewittern in Nord- und Ostdeutschland. Lokal eng begrenzt könnten zudem in der Nordosthälfte Deutschlands einzelne schwere Gewitter mit heftigem Starkregen bis in den Vormittag nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Viele Einsätze von Polizei und Feuerwehr

In Dortmund wurde das Achtelfinalspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Dänemark am Samstagabend wegen des Gewitters zeitweise unterbrochen. Über dem Stadion waren mächtige Blitze zu sehen, Hagel und Starkregen fielen auf den Platz. Vom Dach des Dortmunder Stadions prasselten wahre Sturzbäche auf die vordersten Zuschauerreihen. Nach einer rund 25-minütigen Zwangspause ging das Spiel weiter.

Der Zusammenhang zwischen Klimakrise, Hitze und Unwetter Extremwetterereignisse nehmen seit Jahren zu.

Nicht jedes Extremwetterereignis lässt sich auf die Klimakrise zurückführen.

Unstrittig ist aber, dass der menschengemachte Klimawandel Hitze, Starkregen und Stürme fördert.

Die Hitzewelle in den USA und in Südeuropa im Sommer 2023 wäre ansonsten nahezu unmöglich gewesen, sagen Forscher.

Der Zusammenhang zwischen Erwärmung und Regen: Je wärmer die Luft, desto mehr Wasserdampf wird aufgenommen.

Die Public-Viewing-Veranstaltungen in Dortmund wurden vorzeitig abgebrochen, zu groß sei die Gefahr durch das Gewitter für die Fans, hieß es zur Begründung. In Frankfurt am Main war bereits im Vorfeld die Fanmeile gesperrt worden.

Am Dortmunder Hauptbahnhof sorgte das Unwetter ebenfalls für Probleme. Auf der Bahnstrecke zwischen Dortmund und Hamm waren am Abend nach Angaben der Bundespolizei Blitze eingeschlagen. Menschen seien zwar nicht verletzt worden, es kam jedoch zu einer kurzzeitigen Sperrung der Strecke. Diese wurde nach einer Prüfung wieder freigegeben. Am Hauptbahnhof kam es nicht zu größeren Schäden.

Wegen eines Blitzeinschlags ist die wichtige Bahnstrecke zwischen Hannover und Minden gesperrt worden. Die Züge werden über Bremen umgeleitet, wie ein Bahnsprecher am Sonntagmorgen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Unklar ist noch, wann die Sperrung aufgehoben wird.

Das Unternehmen sprach auf seiner Internetseite von massiven Beeinträchtigungen wegen des Unwetters im niedersächsischen Lindhorst. Züge im Fernverkehr hätten deswegen bis zu 90 Minuten Verspätung. Dem Bahnsprecher zufolge gab es bundesweit keine weiteren Störungen.

In Oberhausen schlug ein Blitz in das Dach eines Wohnhauses ein und löste so einen Brand aus. Das Feuer konnte gelöscht werden, doch die Anwohner konnten vorerst nicht zurück in ihr Haus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Konzertveranstaltung SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz musste am Abend aufgrund des Unwetters ebenfalls abgebrochen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt waren knapp 10.000 Menschen zum Veranstaltungsort an der Großen Bleiche in Mainz gekommen.

Im Saarland zählte die Polizei insgesamt 80 Einsätze. Schwerpunkt sei der Regionalverband Saarbrücken und die Landeshauptstadt gewesen, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken. Meist ging es um umgestürzte Bäume und ausgelöste Einbruch-Meldeanlagen durch Überspannung nach Blitzen.

Der Juni war zu warm und zu nass Die Temperaturen schwankten zwischen frühherbstlicher Kühle und hochsommerlicher Hitze.

Aber: Der Monat war den DWD-Meteorologen zufolge der 15. zu warme Juni in Folge.

Das Temperaturmittel lag bei 16,8 Grad. In der Referenzperiode 1961 bis 1990 lag das Mittel bei 15,4 Grad.

Auch die Niederschlagsmenge lag höher als in der Vergleichsperiode. Es fielen im Durchschnitt rund 91 Liter pro Quadratmeter, in der Periode waren es 85 Liter.

Im Westen Mecklenburg-Vorpommerns schlug ein Blitz in den Schornstein eines Einfamilienhauses ein und setzte den Dachstuhl in Brand. Dieser brannte in der Nacht zum Sonntag in dem Ort Lübtheen südlich von Schwerin vollständig aus, wie die Polizei in Rostock mitteilte. Die 57-jährige Bewohnerin habe das Gebäude unverletzt verlassen können. Das Haus sei derzeit nicht mehr bewohnbar.

Auch wenn sich Starkregen häuft: Eine sogenannte Schwergewitterlage wie diese Nacht kommt nach Angaben eines Meteorologen DWD nur „ein- bis zweimal im Jahr in Deutschland vor“. Über die Nacht hinweg zog das Unwetter weiter Richtung Nordosten.

In den besonders stark betroffenen Gebieten rechnete der DWD mit bis zu 40 Liter Regenwasser pro Quadratmeter in kurzer Zeit, teilweise sogar 50 bis 80 Liter in wenigen Stunden. (dpa)