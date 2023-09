Unglück bei Gender-Reveal-Party in Mexiko Leichtflugzeug stürzt ab – Pilot tot

Bei einer Gender-Reveal-Party in Mexiko hat sich ein schweres Unglück ereignet: Ein Leichtflugzeug, das das Geschlecht des Ungeborenen mittels Farbwolke enthüllen sollte, stürzte noch während der Veranstaltung ab. Der Pilot starb später im Krankenhaus, berichtet CNN.

Videoaufnahmen zeigen, wie ein Pärchen vor dem Schriftzug „Oh Baby“ steht. Rundherum sind blaue, pinke und goldene Luftballons drapiert. Als sich das Flugzeug nähert und eine pinke Wolke ablässt, klappt erst der linke Flügel nach hinten. Infolgedessen steigt die Piper PA-25 in die Luft, dreht sich um die eigene Achse und stürzt zu Boden.

Das Pärchen scheint von dem Vorfall in der Luft nichts mitbekommen zu haben. Als die Kamera zurückschwenkt, umarmt sich das Paar. Aus einer Konfettikanone kommen Papierschnipsel und pinker Rauch. Doch erste Partygäste rennen da bereits Richtung Absturzstelle. Achtung, das folgende Video zeigt den Absturz und Fotos der Bergung.

Wie CNN berichtet, konnte der Pilot noch aus dem Wrack befreit und vor Ort behandelt werden. Er sei wenig später in einem Krankenhaus verstorben. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Mehreren Medienberichten zufolge ereignete sich der Unfall bereits am Sonntag (Ortszeit) in der Kleinstadt San Pedro unweit der Westküste Mexikos am Golf von Kalifornien.

Immer wieder Unfälle bei Gender-Reveal-Partys

Gender-Reavel-Partys sind Veranstaltungen, auf denen die werdenden Eltern das Geschlecht ihres Kindes gegenüber Familie und Freunden offenbaren. Oft wissen sie selbst noch nicht, welches Geschlecht das Ungeborene hat. Meist wird dazu eine Torte mit farbigem Innenteil angeschnitten oder ein farbiges Feuerwerk entzündet.

Doch einigen Eltern ist das nicht genug: Bereits 2021 berichtete die „New York Post“ über eine Gender-Reveal-Party im mexikanischen Cancun bei der ein Leichtflugzeug vom Typ Cessna 206 abstürzte, als es das Geschlecht eines Kindes offenbaren sollte. Damals seien zwei Personen gestorben.

2017 sei es im US-Bundesstaat Arizona zu einem Flächenbrand auf 47.000 Hektar gekommen, als eine Zielscheibe, die blauen Rauch ausstoßen sollte, einen Busch entzündete, berichtet CNN. Die Kosten für die misslungene Gender-Reveal-Party beliefen sich demnach auch mehr als acht Millionen Dollar. In Iowa habe eine Familie 2019 versehentlich eine Rohrbombe für eine solche Party gebaut – deren Splitter die Großmutter töteten.