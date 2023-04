Unglück in den französischen Alpen Vier Tote bei Lawinenabgang nahe dem Montblanc

Bei einem Lawinenabgang in den französischen Alpen in der Nähe von Chamonix sind mindestens vier Menschen gestorben. Mehrere Menschen seien außerdem nach ersten Erkenntnissen verletzt worden, schrieb Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Sonntagnachmittag auf Twitter.

Die Rettungsarbeiten seien noch im Gange. Die Lawine ging Darmanin zufolge gegen Mittag am Armancette-Gletscher in der Nähe des Montblanc an der französisch-italienischen Grenze nieder. Darmanin dankte den Rettungskräften. Er gedenke der Opfer und ihrer Angehörigen.

Der Montblanc (auch Mont Blanc geschrieben, italienisch Monte Bianco, auf Deutsch „Weißer Berg“) ist mit 4807 Metern der höchste Berg der Alpen.

Im Norden des Mont Blanc liegt das Tal der Arve mit dem Touristenzentrum Chamonix. Dieser Ort ist auch einer der wichtigsten Stützpunkte für die Besteigung des Berges. Im Nordwesten befinden sich mit Saint-Gervais-les-Bains und Les Houches zwei weitere wichtige Ausgangspunkte für Touren am Mont Blanc, im Südosten liegt die italienische Ortschaft Courmayeur im Aostatal. (dpa, Tsp)

