Verfilmung des Pop-Skandals um „Milli Vanilli“ Matthias Schweighöfer spielt den Strippenzieher

Spätestens mit ihrem Hit „Girl You Know It’s True“ wurden Robert „Rob“ Pilatus und Fabrice „Fab“ Morvan Ende der 80er-Jahre als Milli Vanilli zu international gefeierten Stars. Drei Nummer-Eins-Hits in den USA und sogar eine Grammy-Auszeichnung hatte das Duo aus München 1990 vorzuweisen, als der Produzent der beiden, Frank Farian, die Bombe platzen ließ: Alles vorgetäuscht und eine große Lüge.

Pilatus und Morvan sangen nicht selbst, konnten aber gut tanzen und so überzeugend die Lippen bewegen, dass alle Welt glaubte, es habe sich um ihren Gesang gehandelt. Schon zuvor, so die Legende, stieg insbesondere Pilatus der Erfolg zu Kopf, nach der Grammy Auszeichnung als „Best New Artists“, für ihr zweites Album, soll er sich mit Paul McCartney, Mick Jagger und Elvis Presley verglichen haben. Pilatus’ Pläne, von nun an selbst zu singen, habe Farian verhindern wollen, in dem er die Lüge öffentlich machte.

Rob und Fab werden von Newcomern gespielt

Nachdem der Betrug aufgedeckt war, wurden Milli Vanilli die Grammy Awards aberkannt. Die Öffentlichkeit und insbesondere die Fans reagierten mit Enttäuschung. Die Glaubwürdigkeit des Duos war irreparabel beschädigt, jeglicher Versuch eines Comebacks scheiterte.

Ich bin nicht auf der Suche nach Tänzern und auch nicht nach Sängern, was ich suche, sind Stars. Matthias Schweighöfer in seiner Rolle als Frank Farian

Insbesondere Rob Pilatus kämpfte in den folgenden Jahre mit Drogenproblemen und geriet immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Im Jahr 1998 verstarb er an einer Überdosis. Fab Morvan versuchte später, sich in verschiedenen Projekten erneut als Musiker zu etablieren, konnte aber nie an den Erfolg von Milli Vanilli anknüpfen.

Erstmals konnten Musikrechte erworben werden

Dass die Geschichte verfilmt werden soll, ist bereits seit längerem bekannt. Anfang der Woche nun veröffentlichte die „Bild“ den ersten Trailer. „Ich bin nicht auf der Suche nach Tänzern und auch nicht nach Sängern, was ich suche, sind Stars“, sagt hier eine bekannte Stimme zunächst aus dem Off. Matthias Schweighöfer, der Star des Films, mimt Frank Farian.

Elan Ben Ali (links) als Fabrice Morvan und Tijan Njie als Robert Pilatus, sind die gut gecasteten Hauptdarsteller des Films „Girl You Know It’s True“ © picture alliance/dpa/Leonine/Denis Pernath

Der „Bild“ verriet der Produzent und Oscar-Gewinner Quirin Berg, dass die größte Herausforderung bei der Verfilmung die Suche nach den richtigen Darstellern gewesen sei. Mit Tijan Njie (bekannt aus den RTL-Produktionen „Let’s Dance“ und „Alles was zählt“) als Pilatus und dem französischen Newcomer Elan Ben Ali, der Morvan verkörpert, sind die Macher aber fündig geworden. Außerdem erzählte Berg: „Der Film spielt zu einem Großteil Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre in Hollywood, im Herzen der Pop-Welt. Das macht natürlich großen Spaß, diese Ära für die Leinwand neu zu kreieren, aber es bedeutet auch einen enormen Aufwand“.

Matthias Schweighöfer ist der Star des Films, er spielt den Produzenten und Strippenzieher Frank Farian. © imago/Future Image/IMAGO/Hein Hartmann

Schwierig soll vor allem gewesen sein, an die Musikrechte zu kommen. Laut Berg hätten das US-Firmen bereits seit 20 Jahren versucht. Vor vier Jahren sei es für dieses Projekt erstmals gelungen.

Die Dreharbeiten fanden in München, Berlin, Kapstadt und Los Angeles statt. Für die Regie und das Drehbuch ist Simon Verhoeven verantwortlich. Der Film „Girl You Know It’s True“ ist für den 21. Dezember dieses Jahres angekündigt.