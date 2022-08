Nach vier Morden an Muslimen binnen einiger Monate in der US-Stadt Albuquerque hat US-Präsident Joe Biden Angehörigen der Glaubensgemeinschaft seinen Beistand versichert. „Ich bin erbost und traurig über die grausame Ermordung von vier muslimischen Männern in Albuquerque“, schrieb Biden am Sonntag auf Twitter.

„Während wir auf eine umfassende Untersuchung warten, sind meine Gebete bei den Familien der Opfer, und meine Regierung steht fest an der Seite der muslimischen Gemeinschaft.“ Biden schrieb weiter: „Diese hasserfüllten Angriffe haben keinen Platz in Amerika.“

Die Polizei in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico hatte am Samstagabend mitgeteilt, dass sie einen Mord an einem muslimischen Mann untersucht, der möglicherweise in Verbindung mit drei ähnlichen Taten in der Stadt stehe.

In allen vier Fällen aus den vergangenen neun Monaten habe es sich bei den Ermordeten um muslimische Männer aus Südasien gehandelt.

Die Bundespolizei FBI unterstütze die örtliche Polizei bei den Ermittlungen. (dpa)