Wassernutzungsbeschränkungen verhängt Großbritannien verzeichnet heißesten Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Großbritannien hat den heißesten Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Am heißesten Tag im Juni lag die Temperatur bei 32,2 Celsius, wie der staatliche Wetterdienst am Montag mitteilte. Die Durchschnittstemperatur lag demnach im Juni mit 15,8 Grad um 0,9 Grad über dem bisherigen Rekord von 14,9 Grad im Juni 1940 und 1976.

Aufgrund der Rekordnachfrage nach Trinkwasser waren im Südosten Englands teilweise Wassernutzungsbeschränkungen verhängt worden.

„Es ist offiziell der heißeste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen für Großbritannien“, sagte Mark McCarthy vom britischen Wetterdienst.

„Was auffällt, ist die anhaltende Wärme über weite Strecken des Monats“, erklärte McCarthy. Die vier Teile des Vereinigten Königreichs - England, Schottland, Wales und Nordirland - meldeten ebenfalls „ihren jeweils wärmsten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen“, teilte der Wetterdienst mit.

Schottland hatte aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Wasserstands in seinen Flüssen und Seen einige Regionen wegen Wasserknappheit in Alarmbereitschaft versetzt.

„Neben natürlichen Schwankungen“ führe auch „der menschengemachte Klimawandel“ zu Rekordtemperaturen, teilte Paul Davies vom britischen Wetterdienst mit. (AFP)