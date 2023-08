Windgeschwindigkeiten von 201 km/h Hurrikan „Idalia“ trifft auf Floridas Küste mit Stärke drei

Hurrikan „Idalia“ ist an der Westküste Floridas auf Land getroffen. Am Mittwochmorgen (Ortszeit) erreichte der Sturm mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von etwa 201 Kilometern pro Stunde die Region Big Bend südlich der Hauptstadt Tallahassee, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Damit fällt er in die Kategorie drei und wird als „extrem gefährlichen“ kategorisiert. Kurz vor der Küste war er sogar auf Stärke 4 angeschwollen.

Weiter im Süden Floridas machte sich „Idalia“ schon vorher bemerkbar. In den Urlaubsstädten Madeira Beach und St. Pete Beach kam es Medienberichten zufolge zu Überschwemmungen, Straßen mussten gesperrt werden. In mehr als 30 der 67 Bezirke Floridas wurden bis Dienstagabend Evakuierungen angeordnet, wie der Gouverneur des Bundesstaates, Ron DeSantis, mitteilte.

Port Canaveral, einer der größten Kreuzfahrthäfen der Welt, stellte wegen der vorhergesagten stürmischen Winde den Schiffsverkehr ein, wie der Hafen auf der Plattform X, früher Twitter, mitteilte. Nach Angaben der Webseite Poweroutage.us sind bereits knapp 140 000 Haushalte ohne Strom.

Bei einem Hurrikan der Stufe vier ist nach Angaben des Hurrikanzentrums mit „katastrophalen Schäden“ zu rechnen. Es seien schwere Schäden an Häusern sowie umgestürzte Bäume und Strommasten zu erwarten. Betroffene Gebiete seien wahrscheinlich für Wochen oder Monate unbewohnbar. Gerade kleine oder abgelegene Küstengemeinden würden für Rettungskräfte schwer zu erreichen sein, sagte ein Experte dem Sender CNN.

Einwohner von Tallahassee füllen Sandsäcke und bereiten sich auf das Schlimmste vor. © IMAGO/USA TODAY Network

In Florida wurden zahlreiche Vorkehrungen getroffen. In mehreren Bezirken waren die Einwohner aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.

In der Region Big Bend südlich der Hauptstadt Tallahassee seien „katastrophale Sturmfluten und zerstörerische Winde“ zu erwarten, warnte das Hurrikanzentrum.

Hurrikan-Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala: Schwacher Hurrikan (119 bis 153 km/h): Schäden an Bäumen inkl. Entwurzelungen, umfangreiche Schäden an Stromleitungen führen zu tagelangen Ausfällen, Überschwemmungen von Küstenstraßen möglich Mäßiger Hurrikan (154 bis 177 km/h): erhebliche Schäden an Fachwerkhäusern/Dächern, Bäume knicken um, Schäden an Stromleitungen können zu wochenlangen Ausfällen führen Starker Hurrikan (178 bis 208 km/h): Abtragung von gut gebauten Dächern, Strom- und Wasserversorgung kann wochenlang ausfallen, Überflutungen in Küstennähe Sehr starker Hurrikan (209 bis 251 km/h): Wände von Fachwerkhäusern können einbrechen. Strommasten fallen um und führen bis zu monatelangen Ausfällen, Gebiete werden über Wochen/Monate unbewohnbar Verwüstender Hurrikan (ab 251 km/h): viele Häuser werden zerstört, Wohngebiete werden isoliert Quelle: US-Hurrikanzentrum, Deutscher Wetterdienst

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, rief die Bewohner von 23 Bezirken auf, „umgehend“ der Aufforderung zur Evakuierung zu folgen. „Sie müssen nicht Hunderte von Meilen fahren“, sagte er an die Küstenbewohner gerichtet. Sie sollten außerhalb der Gefahrenzonen in Notunterkünften oder Hotels Schutz suchen. „

Die Menschen sollten sich „jetzt auf starke Regenfälle, Überschwemmungen und Stromausfälle vorbereiten“, schrieb der Gouverneur am Montag (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter. Für eventuelle Rettungseinsatze stünden bis zu 5500 Mitglieder der Nationalgarde bereit, ergänzte er. Seinen Wahlkampf für die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner setzte der Gouverneur vorübergehend aus.

US-Präsident Joe Biden stimmte am Montag in einem Telefonat mit DeSantis zu, für Florida den Notstand zu erklären, um Hilfsmaßnahmen zu erleichtern. Nach Angaben des Weißen Hauses bereitete sich die US-Katastrophenschutzbehörde (Fema) auf Hilfsmaßnahmen und die Entsendung von Mitarbeitern vor.

Beamte des Alachua County beladen einen Kofferraum mit Sandsäcken zur Vorbereitung auf den Hurrikan „Idalia“. © IMAGO/USA TODAY Network/Gainesville Sun/Lillian Lawson

Nach seinem ersten Auftreffen auf Land werde der Sturm weiter in Richtung der Bundesstaaten Georgia, South Carolina und North Carolina ziehen, hieß es. Auch dort wurde vor heftigen Regenfällen und Überschwemmungen gewarnt. Von Mittwoch bis Donnerstag könne es Überschwemmungen in einigen Gebieten von South Carolina geben. Der internationale Flughafen von Tampa wurde bereits geschlossen.

Warum nimmt „Idalia“ so rasant an Stärke zu?

Eine Hitzewelle im Golf von Mexiko mit Wassertemperaturen von bis zu 31 Grad sorgt nach Angaben des NHC dafür, dass „Idalia“ auf dem Weg nach Florida rapide an Stärke zunimmt.

„Idalia“ hatte in der Nacht zum Dienstag auf seinem Weg in Richtung Florida Hurrikan-Stärke erreicht. Zuvor hatte er noch als Tropensturm den Karibikstaat Kuba erreicht und für Überschwemmungen vor allem in der Hauptstadt Havanna gesorgt.

Ein altes amerikanisches Auto fährt durch ein überschwemmtes Gebiet im kubanischen Batabano. © AFP/YAMIL LAGE

Nach Angaben von Behörden und Staatsmedien wurden in der westkubanischen Provinz Pinar del Río rund 8000 Einwohner evakuiert oder flohen von sich aus vor dem Sturm. Außer für Pinar del Río galten auch für die Provinz Artemisa und die Insel Isla de la Juventud Hurrikan-Warnungen.

Weiterer Hurrikan im Atlantik

Im Atlantik hat sich auch der Tropensturm „Franklin“ zu einem Hurrikan entwickelt, dessen Stärke inzwischen Kategorie 4 erreichte, wie das NHC mitteilte. Er befand sich demnach zuletzt rund 600 Kilometer südwestlich des britischen Überseegebiets Bermuda.

Der Tropensturm „Idalia“ bewegt sich auf Kuba und die Westküste Floridas zu. © REUTERS/NOAA

In den kommenden Tagen werde er aber an Kraft verlieren, hieß es. „Franklin“ hatte in der Dominikanischen Republik schweren Regen und Überschwemmungen verursacht. Oft gewinnen Wirbelstürme bei ihrem Zug über das Meer an Stärke. Über Land verlieren sie schnell ihre Kraft, da der Nachschub feuchtwarmer Luftmassen fehlt.

„Idalia“ hatte sich am Sonntag über der Karibik als Tropensturm gebildet. Tropenstürme und Hurrikans treffen jedes Jahr auf die Küsten Mexikos, der USA oder der karibischen Staaten, laut Experten werden sie durch den Klimawandel häufiger und heftiger.

Vergangene Woche war ein Mensch infolge eines Tropensturms an der Westküste Mexikos ums Leben gekommen.

2022 waren Kuba und Florida vom Hurrikan „Ian“ getroffen worden. Allein in Florida starben damals fast 150 Menschen. Außerdem richtete der Sturm enormen Sachschaden in Höhe von mehr als 100 Milliarden Dollar (92,5 Milliarden Euro) an.

Die Saison tropischer Wirbelstürme dauert im Atlantik von Juni bis November. Ab andauernden Windgeschwindigkeiten von 119 Kilometern pro Stunde ist von einem Hurrikan die Rede. (dpa/AFP)