Beben der Stärke 6,6 Zahl der Toten durch Erdbeben in China steigt auf mindestens 65

Nach dem Erdbeben im Südwesten Chinas suchen Rettungskräfte in den Trümmern nach möglichen Überlebenden und hunderten Vermissten. Die Zahl der Todesopfer stieg nach Berichten der Staatsmedien bis Dienstag auf mindestens 65. Laut dem Staatssender CCTV wurden mehr als 6500 Helfer in die betroffene Provinz Sichuan entsandt.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Fernsehbilder zeigten, wie Rettungskräfte eine blutende Frau aus den Trümmern bargen und einen Überlebenden auf einer Trage über eine Behelfsbrücke trugen. Der Wetterdienst sagte derweil Regen für die Unglücksregion voraus, was die Rettungs- und Sucharbeiten behindern könnte.

Mehrere Nachbeben, starke Folgen

Das Beben der Stärke 6,6 hatte am Montag die Provinz Sichuan erschüttert, es gab mehrere Nachbeben. Der Erdstoß war auch in der Provinzhauptstadt Chengdu zu spüren, wo derzeit Millionen von Menschen unter einem strikten Corona-Lockdown in ihren Wohnungen festsitzen.

Häuser wurden zerstört, es kam zu Erdrutschen, viele Straßen waren am Dienstag noch blockiert. Auch wurden die Strom- und Wasserversorgung sowie Kommunikationsverbindungen unterbrochen.

Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,6 hat den Südwesten Chinas erschüttert. © IMAGO/Xinhua

Es gab zudem mehrere Nachbeben, von denen eines die Stärke 4,2 erreichte. Für 35 000 Haushalte war die Kommunikation mit der Außenwelt gestört, wie die „Volkszeitung“ berichtete.

Mehr als 40 000 Menschen waren ohne Strom. Die Bergungskräfte wurden von Transport-Hubschraubern und Drohnen zur Aufklärung aus der Luft unterstützt. Auch wurde schweres Gerät zur Räumung eingesetzt.

Das Finanzministerium in Peking sowie die Provinzregierung stellten jeweils 50 Millionen Yuan, umgerechnet 7,23 Millionen Euro, an Finanzhilfen zur Verfügung, wie Staatsmedien berichteten. (dpa)

Zur Startseite