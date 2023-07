Ist der CSD Berlin Demo oder Kommerz? Warum es den Christopher Street Day noch braucht

Ist das nur noch eine Kommerz-Parade oder doch eine ernsthafte politische Demo? Diese Frage begleitet den Berliner Christopher Street Day seit Langem, spätestens seit Ende der 1990er Jahre, als auf einmal Hunderttausende Menschen durch die Stadt tanzten, begleitet von Dutzenden Trucks. Auch dieses Jahr ist viel Party rund um den Tiergarten zu erwarten, und unter den 77 angemeldeten Wagen finden sich erneut zahlreiche Unternehmen. Darunter dürften einige sein, die im Alltag kaum mit einem beherzten Einsatz für queere Menschen auffallen.

Die Veranstalter*innen ficht das nicht an, für sie ist die Antwort klar. Sie haben sich sogar explizit verbeten, das Wort „Parade“ in Zusammenhang mit dem CSD zu verwenden – offenbar, weil es sie zu sehr an Karneval erinnert. Der CSD sei eine Demonstration, „wir bitten dies in der Berichterstattung zu bedenken und aufzunehmen“, mahnen sie auf der Webseite. Ein 22 Seiten langer Forderungskatalog soll die Ernsthaftigkeit der Anliegen unterstreichen.

Tilmann Warnecke ist Verantwortlicher Redakteur für den Queerspiegel, das LGBTIQ-Angebot des Tagesspiegel. Er geht seit Jahrzehnten auf den CSD.

Nun lässt sich trefflich über die Ausgestaltung des Zuges und die Frage streiten, ob und wenn ja, wie viele Firmen überhaupt zugelassen werden sollten – und wie das eigentlich mit Parteien, Ministerien und anderen öffentlichen Einrichtungen gehalten werden sollte. Dass es aber politisch und gesellschaftlich trotz Fortschritten in den vergangenen Jahrzehnten in Sachen LGBTIQ-Rechten noch viel zu tun gibt, darauf dürften sich viele queere Menschen einigen. Ebenso auf die Erkenntnis, dass der Fortschritt ganz im Gegenteil eben nicht garantiert ist.

Das fängt im eher Kleinen an. Woran es auch in der selbst ernannten Regenbogenhauptstadt Berlin mangelt, wurde vor Kurzem bei einem Treffen im Abgeordnetenhaus deutlich. Gekommen waren mehr als hundert queere Menschen, sie repräsentierten die vielen Vereine, Initiativen und Einrichtungen der Stadt.

Eingeladen hatten CDU und SPD. Die neue Koalition will signalisieren: Wir kümmern uns um Euch. Gut zwei Stunden unterhielten sich Community-Vertreter*innen und Politiker*innen, natürlich waren auch die großen Vorzeigeprojekte ein Thema. Etwa das geplante Regenbogenhaus, das auf Mischung aus Enthusiasmus und Skepsis trifft.

Der Alltag queerer Vereine wird mühsamer

Stärker bewegte hier viele aber etwas anderes: das Überleben ihrer Initiativen. Das werde immer mühsamer, weil es kaum dauerhafte Unterstützung gebe. „Wir verbringen jedes Jahr mehr Zeit für das Stellen von Förderanträgen als für die Organisation des Festes selbst“, sagt einer der Organisatoren des Lesbisch-Schwulen Stadtfestes, das am vergangenen Wochenende Hunderttausende besuchten.

Viele Vereine müssen Jahr für Jahr ihre Gelder neu beantragen, stehen also ständig vor der Existenzfrage. Sie können ihren Mitarbeiter*innen keine längerfristigen Perspektiven bieten. Natürlich erkennen die meisten an, dass Berlin mehr tut als andere Bundesländer. Dennoch fragen sich viele, warum sich die immer wieder geäußerte Wertschätzung – gerade erst vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) – nicht in einer dauerhaften Finanzierung niederschlägt.

So viel Geld wie für 45 Meter Autobahn

Immerhin: CDU und SPD scheinen zu ihren Versprechen zu stehen, queere Vorhaben finanziell zu stärken. Der Senatsentwurf zum Haushalt sieht vor, für die Initiative „Berlin tritt ein für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt“ im kommenden Jahr 10,1 Millionen Euro auszugeben, 2025 sollen es 10,3 Millionen sein. Das wären knapp drei Millionen Euro mehr als 2023, teilt die Senatsverwaltung für Gleichstellung auf Anfrage mit – vorausgesetzt, die Abgeordneten bewilligen das.

0,025 Prozent der Landesmittel will der Senat für queere Projekte ausgeben

Dennoch bleiben zehn Millionen Euro im Vergleich zum Gesamthaushalt – rund 39 Milliarden Euro – eine sehr geringe Summe – der Anteil beträgt rund 0,025 Prozent. Zum Vergleich: Das Geld würde mal gerade für 45 Meter Autobahn bei der umstrittenen A100-Verlängerung reichen (auch wenn dafür der Bund zahlt).

Im Großen sind es gar nicht mehr nur illiberale und autokratische Länder, in denen die Rechte queerer Menschen unter Druck stehen. Die USA etwa mögen früher als Deutschland die Ehe für alle eingeführt haben. Doch längst wird dort ein neuer, heftiger Kampf um LGBTIQ-Rechte ausgetragen, das einmal Erreichte ist keineswegs sicher.

Demo für trans Rechte (auf dem Bild in Rom): Gerade um das Thema geschlechtliche Identität werden in immer mehr Ländern Kulturkämpfe ausgefochten. © IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Vincenzo Nuzzolese

So gehen einige republikanisch geführte Bundesstaaten massiv gegen die LGBTIQ-Community vor: In Florida darf in Schulen sexuelle und geschlechtliche Identität nicht mehr thematisiert werden, Tennessee verbietet Drag Shows an öffentlichen Orten, Mississippi geschlechtsangleichende Behandlungen von Jugendlichen. Laut der Webseite „Translegislation.com“ wurden allein in diesem Jahre 561 Anti-trans-Gesetzesvorhaben in den verschiedenen Bundesstaaten eingebracht, wovon 79 bisher verabschiedet wurden.

Der gesellschaftspolitische Aufbruch lässt auf sich warten

So weit ist es in Deutschland nicht. Doch es gibt Anzeichen, dass die Stimmung auch hierzulande volatil ist. Als im Frühsommer in München Drag-Künstler*innen Kindern Kinderbücher vorlesen wollten, wurde dagegen massiv Stimmung gemacht, und zwar nicht nur von der AfD, sondern maßgeblich auch von CSU und Freien Wählern. Selbst der von der SPD gestellte Oberbürgermeister reagierte ambivalent. Laut einer unlängst veröffentlichten Meinungsumfrage ist die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Ehen und Regenbogenfamilien erstmals seit Langem in Deutschland wieder etwas zurückgegangen.

Rechtlich ist vom versprochenen gesellschaftspolitischen Aufbruch der Ampelkoalition im Bund ohnehin nicht viel übrig. Das Selbstbestimmungsgesetz, das die Änderung des Geschlechtseintrags wesentlich vereinfachen und jahrzehntelange Diskriminierung von trans Menschen beenden soll, steckt noch immer im Kabinett fest.

Frühestens nach der Sommerpause wird sich das Parlament damit befassen. Insbesondere bei der FDP ist die Angst vor denen, die auch in Deutschland öffentlich gegen das Gesetz agitieren, deutlich spürbar, durchaus zum Unmut der Koalitionspartner.

Die queere Community feiert sich beim CSD auch selbst

Andere Vorhaben, wie eine Reform des Abstammungsrechts, das immer noch lesbische Mütter schlechterstellt, oder die Stärkung von Wahlfamilien, scheinen sogar längst vergessen. Ganz zu schweigen von dem Großthema Hasskriminalität. Die Zahl der angezeigten Übergriffe gegen queere Menschen steigt, die Politik wirkt dagegen – wie auch bei Angriffen gegen andere Minderheiten – bisher hilflos, auch wenn wiederholt entsprechende Aktionspläne angekündigt werden.

Sei es der CSD oder wie am Wochenende das Lesbisch-Schwule Stadtfest im Schöneberger Nollendorfkiez: Diese sind zu guter Letzt jene seltenen Anlässe, an denen die Minderheit in der Mehrheit ist. Nicht wenige ziehen aus solchen Tagen Stärke.

Schlussendlich muss Party und Politik daher kein Gegensatz sein. Die queere Community feiert sich beim CSD schließlich auch selbst: ihren Stolz, über die Jahrzehnte ein Selbstbewusstsein entwickelt zu haben, für das viele auch öffentlich einstehen – und den Willen, die eigenen Anliegen gegen alle Widerstände durchzusetzen.