Nach Protesten Ausstellung mit Praunheim-Bildern in Kirche geschlossen

Die Ausstellung „Jesus liebt“ in der Nürnberger Egidienkirche mit Bildern des schwulen Malers Rosa von Praunheim bleibt für die nächsten Tage geschlossen. Wie der geschäftsführende Pfarrer des Kirchenvorstands, Martin Brons, am Dienstagabend mitteilte, will der Kirchenvorstand in den kommenden Tagen eine abschließende Entscheidung treffen. Grund für die kurzfristige Schließung am Dienstag war nach Angaben der Gemeinde eine Flut an Kritik per Mail und Telefon. Auf den Social-Media-Kanälen der Kirche sind neben kritischen Stimmen auch Hass-Botschaften zu finden.

„Wir stellen uns der Aufgabe, die entstandenen Verletzungen, die einzelne Bilder ausgelöst haben, ernst zu nehmen“, erklärte Brons. Zugleich sei es eine Aufgabe, „in der weltoffenen Kulturkirche St. Egidien gesellschaftspolitisch und religiös herausfordernden künstlerischen Positionen Raum zu geben“.

Der Pressesprecher des Dekanats Nürnberg, Joachim Baumgardt, sagte, es sei zu vermuten, dass die meisten negativen Rückmeldungen von Menschen kämen, die sich die Ausstellung nicht selbst angesehen, sondern aufgrund der medialen Berichterstattung davon erfahren hätten. „Die Personen, die da waren, haben sich eher nicht so kritisch geäußert“, so Baumgardt.

Auf den Social-Media-Kanälen der Kirche sind neben kritischen Stimmen auch Hass-Botschaften zu finden. „Aufgrund der Rückmeldungen empfinden wir eine Fürsorgepflicht, nicht einen Modus der weiteren Provokation zu fahren“, sagte Pfarrer Thomas Zeitler..

Die Bilder der Ausstellung, die zum Programm der „Pride Weeks“ des CSD Nürnberg gehört, setzen sich mit Religion, Sexualität, Liebe und Tod auseinander und zeigen provokant teils homoerotische und sexuelle Handlungen. Einige der Bilder befinden sich hinter einem Vorhang mit dem Hinweis, dass sie nur für Erwachsene sind. Die Ausstellung wolle sich kritisch mit Themen wie Missbrauch in der Kirche, Frauen- und Queerfeindlichkeit auseinandersetzen, heißt es in der Ausstellungsbeschreibung.

„Selbstverständlich respektieren wir den Entschluss der Kirche“, teilte die Vorstandschaft des Fördervereins Christopher-Street-Day Nürnberg am Mittwoch mit. Man sei dankbar, zusammen mit der Egidienkirche „diesen Weg der künstlerischen Freiheit“ zu gehen und stehe nach wie vor zur Entscheidung, die Bilder nach Nürnberg geholt zu haben.

„Wir wünschen uns, dass die Ausstellung sehr bald wieder für jeden kunstinteressierten Menschen zugänglich ist“, heißt es in der Mitteilung weiter. Eine dauerhafte Schließung würde demnach ein ernsthaftes Bekenntnis zu einer Kulturkirche und die Öffnung der evangelischen Kirche gegenüber queeren Lebensentwürfe infrage stellen. (epd)