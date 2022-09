Queere Demo in Serbien Polizei verbietet Europride in Belgrad

Die Europride in Belgrad, die am Samstag als Demo durch die serbische Hauptstadt führen soll, ist von der Polizei verboten worden. Das gaben die Veranstalter auf Twitter bekannt.

Die Polizei habe das mit der Gefahr von Gegenprotesten begründet, heißt es in einem Tweet der Europride-Dachorganisation. „Das ist ein völliges Versagen der politischen Führung Serbiens“, kritisierten die Veranstaltenden. Gegen das Verbot soll jetzt gerichtlich vorgegangen werden.

Serbiens Regierung hatte die Europride vor kurzem bereits versucht zu verhindern, indem sie die Absage der Veranstaltung verkündete - obwohl eine Absage nur durch das Veranstaltungsteam veranlasst werden kann. Das Team kündigte daraufhin an, an der Europide festzuhalten. Daraufhin war bereits erwartet worden, dass letztlich die Polizei die Demonstration verbieten würde.

Zuvor hatten rechtsradikale Organisationen sowie Vertreter der Serbisch-Orthodoxen Kirche Stimmung gegen die Veranstaltung gemacht. Die Europride wird seit 1992 abwechselnd in verschiedenen europäischen Hauptstädten organisiert, Serbien soll die erste Station in Südosteuropa sein.

Sven Lehmann, der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, hatte bereits an die serbische Regierung appelliert, den Pride zu schützen.

Am Dienstag kündigte Lehmann an, trotz des Verbots zur Pride nach Belgrad reisen zu wollen und in diesem Rahmen viele Mitglieder der Zivilgesellschaft in Serbien treffen zu wollen.

Das Verbot sei „inakzeptabel und ein Affront gegen die vielen internationalen und nationalen Bemühungen der letzten Tage, den serbischen Behörden Kompromisse anzubieten“, erklärte Lehmann: „Statt die LSBTIQ* gegen Attacken und Angriffe zu verteidigen, wird das Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit eingeschränkt.“

