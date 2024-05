Regenbogen-Flagge in Pirna gehisst Kirche kritisiert NS-Vergleich von AfD-nahem Oberbürgermeister

Die evangelische Kirchgemeinde im sächsischen Pirna hat einen Facebook-Beitrag des AfD-nahen Pirnaer Oberbürgermeisters Tim Lochner (parteilos) scharf kritisiert.

Weil die Gemeinde zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie am 17. Mai und zum örtlichen Christopher-Street-Day (CSD) an der Marienkirche eine Regenbogenfahne gehisst hat, zog Lochner bei Facebook einen Vergleich mit Hakenkreuzfahnen an der Kirche in der NS-Zeit, wie der MDR am Wochenende berichtete.

Laut Gemeinde ist die Regenbogenflagge an der Marienkirche auch eine Reaktion darauf, dass die Fahne nicht mehr an den Masten der Stadtverwaltung Pirna wehen darf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

In dem laut MDR mittlerweile gelöschten Post habe OB Lochner geschrieben: „Wenn wir ganz tief recherchieren, werden wir Belege finden, dass auch Fahnen mit Kreuz und Haken an der Marienkirche hingen. Selbige Kirche darf hierzu gerne Stellung nehmen. Haltung zeigen. Tut sie es nicht, wird das Hissen der Regenbogenfahne zum willfährigen Symbol und zu billiger politischer Einmischung. Kurz: es war Staatskirche, es ist Staatskirche.“

Queerspiegel: Der Newsletter für das queere Berlin Die Queerspiegel-Redaktion informiert Euch über die wichtigsten LGBTI-Ereignisse, Menschen, Termine aus Politik, Kultur und Sport. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Solange auf Demonstrationen Antifa-Fahnen und Regenbogenfahnen gemeinsam geschwenkt werden, werde er den CSD als politische Organisation betrachten: „Mein Neutralitätsgebot zwingt mich, diese Fahne nicht hissen zu lassen.“

Kirche nennt Lochner-Post „schwer erträglich“

In einer auf der Webseite der Gemeinde veröffentlichten Stellungnahme nennt der Kirchenvorstand den Post „schwer erträglich und inhaltlich falsch“. Die evangelische Kirche habe die Fehler von Teilen ihrer Institution zwischen 1933 und 1945 erkannt und bereut.

„Eben diesen Fehler wollen wir heute nicht wieder begehen und wollen 'mutig bekennen', dass Offenheit und Toleranz zu unserem Grundverständnis gehören“, heißt es weiter. Das Hissen der Regenbogenflagge sei Ausdruck der Solidarität mit nach wie vor bedrängten Menschen.

Weiter hieß es, die Kirchgemeinde wolle „zukünftig nicht öffentlich auf öffentliche Äußerungen reagieren müssen. Der Telefonhörer für ein persönliches Gespräch liegt nur eine Hand weit entfernt.“

Der Kirchenvorstand kündigte zudem an, der Bibliothek des Oberbürgermeisters ein Gesangbuch zu schenken. Darin sei die „Barmer Theologische Erklärung“ von 1934 nachzulesen, in der sich Christen „deutlich gegen den schlimmen, bösen und tödlichen Ausgrenzungswillen des Führerstaats“ gewandt hatten.

Tim Lochner war im Dezember 2023 zum bundesweit ersten AfD-Oberbürgermeister gewählt worden. Der für die AfD angetretene parteilose Tischlermeister erhielt damals im zweiten Wahlgang 38,54 Prozent der Stimmen. (epd)