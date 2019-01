In Berlin soll erstmals eine Krisenwohnung für homo- und transsexuelle Opfer von Zwangsverheiratung und familiärer Gewalt entstehen. Eine entsprechende Ausschreibung wird die Senatsverwaltung für Justiz und Antidiskriminierung am Mittwoch veröffentlichen. Fachberatungsstellen für die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen sowie trans- und intergeschlechtlichen Menschen würden seit Jahren "gleichbleibend" feststellen, dass sich jährlich bis zu zehn queere Menschen an sie wenden, weil sie eine Zwangsverheiratung befürchten oder weil sie von Gewalt im familiären Umfeld wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität betroffen sind, heißt es in dem Ausschreibungstext, der dem Tagesspiegel vorliegt.

Die Betroffenen müssten in der Regel ihre Familien, die Wohnung und ihre sozialen Bezüge - also etwa Arbeitsplatz oder Studium - vollständig verlassen, um sich wirksam schützen zu können. Der Senat strebe für diese Zielgruppe daher die Einrichtung einer anonymen Krisenwohnung mit bis zu fünf Plätzen an. Dort sollen die Opfer auch psychologisch betreut werden und von Sozialpädagogen begleitet werden. Zunächst stehen in diesem Jahr 100.000 Euro für das Projekt zur Verfügung, es soll auch über 2019 hinaus weitergeführt werden.

Bekannt wurde der Fall von Nasser El-A. aus Berlin

Unter welchen Nöten die Betroffenen leiden, machte vor einigen Jahren das Schicksal des jungen Berliners Nasser El-A. klar. Er hatte sich bereits mit 15 als schwul geoutet, worauf ihn seine Familie mit einer Frau zwangsverheiraten wollte. Sein Vater drohte gar, ihn umzubringen. Nasser lief von zuhause weg - wusste aber nicht wohin, da die entsprechenden Krisenzentren alle auf Mädchen ausgerichtet sind. Der Fall wurde damals auch deswegen öffentlich bekannt, weil Nasser schließlich seine Familie vor Gericht brachte. Später griff das Grips-Theater seine Geschichte auf.

Tatsächlich würden Betroffene bisher mangels Anlaufstellen "als Notbehelf privat bei befreundeten Personen unterkommen", heißt es in der Ausschreibung - was für alle Beteiligten ein hohes Risiko darstelle. Deshalb soll jetzt ein sozialer Träger gefunden werden, der die Krisenwohnung aufbauen und betreiben kann. Das Vorhaben hatte Rot-Rot-Grün bereits im Koalitionsvertrag angekündigt.

Mehr zum Thema Homophobie in Berlin Heiraten, um den Schein zu wahren

+ + + Der Queerspiegel-Newsletter des Tagesspiegel - hier geht es zur Anmeldung.+ + +