Ringbahn-Podcast „Eine Runde Berlin“ Derk Ehlert, warum lieben Wildtiere Berlin?

Ein Fuchs, der Schuhe klaut, ein Dachs, der sich auf der A113 verirrt und eine Wildschweinlöwin, die für ein weltweites Medienecho sorgt: In Berlin geht’s wild her! Zwischen 15.000 und 20.000 Tier- und Pflanzenarten lassen sich mittlerweile in der Stadt zählen, „eine höhere Biodiversität als auf vergleichbaren Fläche außerhalb der Stadt“. Einer der (fast) jedes Tier kennt, ist Derk Ehlert. In der neuen Podcastfolge spricht der Wildtierreferent des Senats über den Großstadtdschungel und die schönsten und kuriosesten Geschichten der vergangenen Jahre.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

* aktivieren Sie den Button „externer Inhalt“

„Ich kann nicht erwarten, dass all die Menschen in dieser Stadt auch Natur- und Tierfreunde werden. Müssen sie auch gar nicht“, sagt Ehlert. „Aber es ist mir wichtig, den Menschen zu erklären, was hier passiert und ihnen zu zeigen, wie großartig diese Stadt ist.“ Im Podcast erklärt er auch, wie Berlin die Tierwelt verändert und warum es eine Art „Berlin-Evolution“ gibt.