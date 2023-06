Shary Reeves von „Wissen macht Ah!“ „Je älter ich werde, desto mehr Angst bekomme ich“

Frau Reeves, Sie standen 17 Jahre lang für die Fernsehsendung „Wissen macht Ah!“ vor der Kamera. Im vergangenen Oktober begannen Sie, den Podcast „Bei Anruf Merz!“ mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zu moderieren. Es folgte ein Shitstorm, viele Ihrer Fans waren enttäuscht. Der Vorwurf: Sie böten Merz eine Plattform, fragten zu wenig kritisch nach. Was antworten Sie?

Ich kann dem nur entgegnen, dass ich sehr wohl nach hinten raus nochmal energischer nachhakte. Ich kann mich an einen Podcast erinnern, als Friedrich Merz sich anschließend schnell verabschiedete mit den Worten: „Was ist los? Heute mal ganz schön auf Krawall gebürstet!“ Dieses Statement steht für sich. Außerdem musste ich mich erstmal eingrooven. Es waren am Ende nur sechs Folgen, bis ich die Reißleine zog.