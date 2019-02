Peter, 90, und Harold, 61, Marcuse sind der Sohn und der Enkel des deutsch-amerikanischen Philosophen Herbert Marcuse, der Teil der „Frankfurter Schule“ um Max Horkheimer und Theodor W. Adorno war.

Peter Marcuse wurde in Berlin geboren und emigrierte 1933 mit dem Vater in die USA, wo er ein Jurastudium absolvierte und von 1975 bis 2003 als Professor für Stadtplanung an der Columbia-Universität in New York lehrte.

Harold Marcuse studierte in den Vereinigten Staaten und Deutschland. Seit 1992 ist er Professor für Geschichte an der UC Santa Barbara in Kalifornien. Sein Forschungsschwerpunkt ist Deutsche Geschichte.

Heute leben beide in Santa Barbara und engagieren sich für die internationale Herbert-Marcuse-Gesellschaft, die alle zwei Jahre eine Konferenz ausrichtet. Wir erreichten sie über Skype in einem Seniorenheim, in dem Peter seit kurzem lebt. Dort leitet er jeden Montagabend einen Debattierclub, wo auch Texte seines Vaters diskutiert werden.