Spektakel für Freunde, Familie, Follower „Es geht darum, wie der Heiratsantrag nach außen wirkt“

Man sieht: Eine aufgestylte blonde Frau in einem weißen Kleid auf einem Boot. Vor ihr steht ein Mann in cremefarbenem Anzug. Er geht er auf die Knie, kramt einen Ring aus seiner Jackentasche. Sie schlägt die Hände vors Gesicht, kämpft mit den Tränen. Der Mann steht wieder auf, die beiden umarmen und küssen sich. Das alles vor der malerischen Kulisse des italienischen Küstenortes Portofino.

Bei dem Paar handelt es sich nicht um irgendeins, sondern um die Influencerin Leonie Hanne und ihren Freund, jetzt Verlobten, Alex Galievsky. „YES, yes, yeeees“ schreibt die gebürtige Deutsche, die mittlerweile in London wohnt, unter das Video von ihrem Antrag, das sie Mitte Juni auf Instagram postete.

Knapp 230.000 Leute liken den Beitrag. Unter den Kommentaren findet man viele Glückwünsche, aber mindestens genauso oft hämische Bemerkungen. Das sei doch kein Antrag, heißt es dort zum Beispiel – sondern neuer Content für Instagram. Eine andere Nutzerin fragt sich, wie Hanne so überrascht tun kann, wenn doch offensichtlich alles geplant sei, von den frisch manikürten Fingernägeln bis zu den passenden Outfits des Paares.

Auch Normalos denken an ihre Follower

Hanne hingegen wird nicht müde zu betonen, wie ahnungslos sie gewesen sei – und wie geschickt ihr Freund den geplanten Antrag vor ihr verheimlicht habe.

Wer nun Recht hat? Wer weiß das schon. Vielleicht hatte die Influencerin tatsächlich keinen Schimmer, vielleicht haben Hanne und ihr Freund den Antrag für ihre 4,8 Millionen Follower aber auch nachgestellt oder gar neu inszeniert.

Die Inszenierung des Antrags bezieht sich nicht nur auf die überraschte Person, sondern richtet sich zugleich an eine Zeuginnenschaft. Fleur Weibel, Soziologin am Zentrum für Gender Studies an der Universität Basel

Das kann man finden, wie man will, ist aber vor allem eins: ziemlich normal geworden. Und nicht nur für durch gesponsorte Influencer-Paare.

Heiratsanträge haben sich verändert. Vom intimen Paar-Moment hin zum Spektakel für Freunde, Familie, Follower. „Der Antrag ist heute als theatrales Handeln zu verstehen“, sagt Fleur Weibel. Die Soziologin forscht schon länger zu dem Thema, sie hat zur „Praxis des Heiratens“ promoviert und dafür mit ziemlich vielen Paaren gesprochen.

„Die Inszenierung des Antrags bezieht sich nicht nur auf die überraschte Person, sondern richtet sich zugleich an eine Zeuginnenschaft“, sagt sie.

Natürlich, das war auch früher so. Im besten Fall gab der Antrag schon immer eine gute Geschichte her, die man später erzählen konnte. Dieser Schritt wird mittlerweile übersprungen. Stattdessen engagieren viele Paare Foto- und Videografen, die den Antrag festhalten und postet den Film auf Social Media.

361.000 Ehen wurden im Jahr 2023 geschlossen – und damit etwas weniger als im Jahr zuvor.

Daraus ist längst eine eigene kleine Industrie entstanden: Es gibt Agenturen, die sich um die Organisation der Anträge kümmern. Man kann Museen, Restaurants oder Kinos für Anträge buchen.

Und wer es noch ein bisschen größer mag, verbindet den Antrag mit einem Trip nach Paris. Für das Shangri-La etwa gibt es Rundum-Sorglos-Pakete, inklusive Candle-Light-Dinner mit Eiffelturmblick auf der Dachterrasse des Luxushotels.

Die Kulisse wird immer wichtiger. Karina Schoenberger, Gründerin der Agentur „Bow and Arrow“, organisiert Anträge in Berlin und Tulum

„Die Kulisse wird immer wichtiger“, sagt Karina Schoenberger, die mit ihrer Agentur „Bow and Arrow“ Heiratsanträge in Berlin und im mexikanischen Tulum plant. Ein Boot auf der Spree oder das karibische Meer im Hintergrund reiche nicht mehr aus. Es muss schon mindestens ein Blumenbogen am Strand sein oder riesige Leuchtbuchstaben mit „Marry Me“.

Die Berlinerin Leonie Otte* (47) und ihr Mann Thomas haben gemeinsam entschieden zu heiraten. „Ich erinnere mich noch genau an die ersten Male, als er mich mit diesen scherzhaften Worten ansprach: „Heirate mich doch“ oder „Wann heiraten wir?“ Er sagte das mehrmals am Tag, es war gleichbedeutend mit „Ich liebe dich“. Ich mochte es, aber lehnte jedes Mal ab.

Ich bin gegen das Konzept Ehe. Für mich ist das was aus vergangenen Zeiten, eine Tradition, die Frauen oft benachteiligte. Doch das Leben verändert sich, und mit ihm auch die eigene Perspektive. Als unser Kind kam, sehnte ich mich nach Absicherung. Als Freiberuflerin lebte ich ohne Altersvorsorge. Und auch die bürokratischen Vorteile einer Ehe, besonders nach einer Geburt, wurden immer offensichtlicher. Ich erzählte meinen Mann, eher nebenbei, dass ich mir eine Hochzeit nun doch vorstellen könne – und wir fingen lose an zu planen.

Am Ende war mein Hochzeitskleid der Grund, dass wir es wirklich durchzogen. Nach einem großen Projekt hatte ich etwas Geld übrig und wollte mir in einer Boutique etwas kaufen. Da sah ich es: weiß, mit bunten Blumen, aus Leinen und wunderschön. Danach beeilten mein Mann und ich uns mit der Planung, weil ich das Kleid unbedingt noch in dem Jahr tragen wollte. Wer weiß, ob es mir im darauffolgenden noch gepasst hätte.

Wir buchten eine hübsche Location am Wannsee. Erst danach kümmerten wir uns um einen Termin im Standesamt. Weil wir, wie sich dann herausstellte, erst Ende des Jahres einen Termin bekamen, feierten wir schließlich mit unserer Hochzeitsgesellschaft zwei Monate, bevor wir tatsächlich verheiratet waren. Aber es war eine schöne Party!“ *Name geändert

Karina Schoenberger organisiert zwischen 50 und 100 Anträge pro Jahr. Ihre Agentur hat sie direkt nach dem Studium mit einer Freundin gegründet. Ursprünglich wollten die beiden spektakuläre Dates für fantasielose Typen organisieren. Doch schnell stellte sich heraus, dass es zwar ziemlich viele dieser fantasielosen Männer gab ­– aber kaum einer bereit war, für ein Rendezvous so einen Aufwand zu betreiben.

Für Heiratsanträge hingegen schon. Zwischen 800 und 3500 Euro nimmt Schoenberger dafür. Für 1000 Euro etwa bekommt man bei ihr eine Bootstour mit Drei-Gänge-Menü und Weinbegleitung, für 3500 Euro kann man ein ganzes Museum inklusive Dinner mieten. Dazu kommen noch mindestens 300 Euro für einen Fotografen. Wer außerdem noch gefilmt werden möchte, muss weitere 1000 Euro drauflegen.

Vom Flashmob zum Foto-Shooting

In den elf Jahren seit der Gründung hat die Agentur-Chefin schon einige Trends miterlebt. Vor fünf Jahren waren zum Beispiel Flashmobs mit Tanzeinlagen nachgefragt oder öffentliche Anträge im Kino. Mittlerweile soll es wieder intimer sein. Zumindest so intim, wie es halt sein kann, wenn ein Fotograf dabei ist. Und der ist eigentlich immer dabei.

„Es geht heute viel mehr darum, wie der Antrag nach außen wirkt“, sagt sie. Früher waren die Paare happy, wenn Schoenberger noch schnell ein paar Fotos geschossen hat. Nach dem Antrag, wohlgemerkt. Heute sorgen sich die Leute schon währenddessen darum, wie sie und das drumherum aussehen, zum Beispiel, ob das Jackett des Mannes besser geschlossen oder offen bleiben soll.

Sie habe aber nicht das Gefühl, dass es die Leute stören würde. Im Gegenteil. „Die meisten sind doch daran gewöhnt, dass sie permanent fotografiert oder gefilmt werden“, sagt Schoenberger. Trotzdem versuche sie immer so gut es eben gehe, dass die Fotografen im Hintergrund bleiben.

Einmal hat sie im mexikanischen Tulum einen Antrag für einen jungen US-Amerikaner organisiert, inklusive Fotograf, Videograf, Schamane und Tänzer. Trotz des Spektakels sei es für das Paar ein intimer Moment gewesen, sagt sie. Durch die Zeremonie seien die beiden abgelenkt gewesen, dass sie die anderen Leute gar nicht mehr wahrgenommen hätten.

Der Antrag bleibt Männersache

Wie in rund 95 Prozent der Fälle wurde sich auch hier vom Mann beauftragt. Nur ein einziges Mal hatte sie eine heterosexuelle Frau als Kundin. Beim Rest handelte es sich um lesbische Pärchen.

Schoenbergers Erfahrung deckt sich grob mit anderen Zahlen. In einer aktuellen Umfrage der Online-Druckerei Kartenmacherei gaben 82 Prozent der 500 Teilnehmenden an, dass der Mann den Antrag gemacht habe. In zwölf Prozent der Fälle entschieden die Paare, gemeinsam zu heiraten. In nur sechs Prozent war es die Frau.

Der Berliner Fitnesstrainer Mathias Naujocks (48) hat seinem Freund Temu Mustonen vor Familie und Freunden gefragt. © privat „Am Anfang war es eher eine praktische Überlegung, der Wunsch, sich abzusichern. Teemu und ich waren schon seit zehn Jahren zusammen, da lag der Gedanke irgendwie nahe. Aber dann hat Teemu gesagt: „Ein bisschen romantisch darf es doch auch sein.“ Und ich dachte: Ja stimmt. En richtiger Antrag auf den Knien.

Eigentlich wollte ich ihm den Antrag an unserem zehnten Jahrestag machen, wir hatten ein Wochenende in Kopenhagen geplant. Aber dann fand ich es witzlos, wenn niemand dabei ist. Teemu ist Finne, wir hatten schon eine Reise nach Finnland gebucht, um dort mit seiner Familie und Freunden meinen Geburtstag zu feiern. Dort wollte ich ihn überraschen. Nur seine beste Freundin war eingeweiht, sie hat die Luftballons besorgt. Teemu wusste von nichts. Ich mag keine Ringe und habe stattdessen zwei Uhren gekauft. An meinem Geburtstag habe ich alle Gäste zusammengerufen und eine Playlist mit unseren Lieblingssongs gestartet. Beim Disney-Hit „Far longer than forever“ bin ich auf die Knie gefallen und habe Teemu den Antrag gemacht. Ende Juli heiraten wir.

Wir leben jetzt seit zwölf Jahren auf 49,5 Quadratmetern in Schöneberg zusammen und wachen jeden Morgen mit einem Lächeln auf. Das zeigt doch: Wir sind richtig füreinander!“

„Der klassische romantische Heiratsantrag zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Überraschung, eine schöne Geschichte – und Männersache ist“, sagt auch Fleur Weibel, die am Zentrum Gender Studies der Universität Basel tätig ist. Selbst in ziemlich gleichberechtigten Beziehungen gäbe es immer noch ziemlich oft die Vorstellung, dass der Mann auf die Knie gehen müsse.

Das liege zum einen an der Darstellung in Filmen, Serien und Songs. Dort werde vermittelt, dass „die Heirat hauptsächlich ein Traum von Frauen sei“, sagt die Soziologin. Zum anderen aber auch an immer noch verbreiteten Stereotypen. Hier der bindungsunwillige Mann, da die heiratswillige Frau. Ein Klischee, natürlich. Aber eines, dass sich auf die Erwartungen der Frauen und Männer auswirke, meint Weibel.

Ein Antrag bleibt für die Paare sinnhaft, weil es dabei um mehr geht, als um eine nüchterne Übereinkunft. Soziologin Fleur Weibel

„In der Vorstellung vieler Frauen gehört zum Glücksversprechen der Heirat ein romantischer Heiratsantrag dazu“, sagt Weibel. Und damit es romantisch sei, müsse der Antrag von „der emotional reservierten Person kommen“. Und das sei eben oft der Mann.

Etwas anders sieht das bei homosexuellen Paaren aus. Dort ist es häufiger der Fall, dass sich das Paar gemeinsam für eine Hochzeit entscheidet. Einen Antrag soll es aber oft trotzdem geben, selbst wenn die ganz große Überraschung ausbleibt. So war es auch bei Mathias Naujocks und seinem Freund Temu. Obwohl den beiden Berlinern längst klar war, dass sie heiraten werden, durfte der Antrag nicht fehlen (siehe Kasten).

„Ein Antrag bleibt sinnhaft, weil es dabei um mehr geht als um eine nüchterne Übereinkunft“, sagt Forscherin Weibel. Man wolle Emotionen ausdrücken – und zwar für alle sichtbar. Das sei „eine zentrale Funktion des Antrags.“

Influencerin Leonie Hanne und ihr Freund haben in dieser Hinsicht also alles richtig gemacht. Kaum ein Promiportal oder Lifestyle-Magazin, das nicht über den „Magical Day“ (Haper’s Bazaar Arabia) berichtete.

Man kann gespannt sein, wie sie das mit ihrer Hochzeit übertrumpfen werden. Fest steht nur: Man wird davon erfahren. Auf Instagram, Tiktok und in der „Vogue“. In Videos, auf Fotos und in vielen vielen Storys.