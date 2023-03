St. Patrick’s Day 2023 Die schönsten Bilder und Videos des irischen Nationalfeiertags

Am 17. März ist es wieder so weit: Weltweit feiern abertausende Menschen zu Ehren des irischen Schutzpatrons Sankt Patrick den St. Patrick’s Day.

Zum irischen Nationalfeiertag wird allerhand geboten: Von grün beleuchteten Gebäuden, grünem Bier und Straßenparaden bis hin zu einem grün eingefärbten Fluss. Wir zeigen die beeindruckendsten Bilder.

St. Patrick’s Day 2023: Alles im grünen Bereich

Wie es sich gehört, wird der Staatsfeiertag der „Grünen Insel“ in der Nationalfarbe gefeiert.

Dazu gehört auch, dass die bekanntesten Wahrzeichen und Gebäude in Irland rund um den „St. Paddy’s Day“ nach Einbruch der Dunkelheit grün angeleuchtet werden.

Im Norden von Wales in Großbritannien wird jedes Jahr das kleine Dorf Portmeirion anlässlich des St. Patrick’s Days grün beleuchtet. © picture alliance/dpa/PA Wire

Die irische Tourismusbehörde hat sich in den letzten Jahren stark dafür eingesetzt, dass andere Länder die grüne Beleuchtung am St. Patrick’s Day übernehmen. Mittlerweile hat sich das „Global Greening“ weltweit durchgesetzt.

Anlässlich des St. Patrick’s Day wird das Wasser im Brunnen vor dem Weißen Haus in Washington grün gefärbt. Nach Einbruch der Dunkelheit wird auch das Weiße Haus grün angeleuchtet. © imago images/Ken Cedeno/ZUMA Wire

In den letzten Jahren beteiligte sich auch die Stadt Berlin am „Global Greening“ und ließ den Fernsehturm oder den Funkturm in grünem Licht erstrahlen.

Im Jahr 2012 wurde der Berliner Fernsehturm anlässlich des St. Patrick’s Day grün angestrahlt. © picture alliance / dpa

Auch der Berliner Funkturm wurde schon grün beleuchtet, wie hier am 17.03.2017. © Paul Zinken/dpa

Der US-amerikanischen Stadt Chicago gehen grüne Gebäudebeleuchtungen nicht weit genug.

Zu Ehren der vielen Mitte des 19. Jahrhunderts eingewanderten Iren scheut die Metropole im Mittleren Westen weder Kosten noch Mühen und färbt jedes Jahr am St. Patrick’s Day gleich der ganze Chicago River grün. Das Einfärben dauert insgesamt eine Dreiviertelstunde.

Wie die „Chicago Tribune“ berichtet, werden dafür etwa 18 Kilogramm eines orangefarbenen, „umweltfreundlichen“ Pulvers verwendet, die mithilfe zweier Motorboote im Fluss verteilt werden. Die genaue Pulverrezeptur ist „top secret“.

Bier am St. Patrick’s Day: Dasselbe in Grün

Der St. Patrick’s Day wird üblicherweise mit typisch irischen Getränken wie Whiskey oder Guinness-Bier begossen.

Zur Feier des Tages wird häufig allerorts auch grün eingefärbtes Bier ausgeschenkt.

Teilnehmer einer „St. Patrick’s Day Parade“ am 17. März 2019 in Kiew (Ukraine) trinken grünes Bier. © Alexey Ivanov/Imago/ZUMA Wire

Grünes Bier selber machen Das giftgrüne Gebräu lässt sich Zuhause schnell und einfach nachmachen. Hierfür benötigt man lediglich: Ein möglichst helles Bier (Helles, Lager, Pils oder ähnliches)

Geschmacksneutrale, grüne Lebensmittelfarbe (flüssige Lebensmittelfarbe gibt es in der Backabteilung im Supermarkt oder im Online-Handel.) Träufeln Sie ein bis zwei Tropfen der grünen Lebensmittelfarbe in ein Bierglas. Füllen Sie das Glas anschließend mit dem Bier auf. In Irland prostet man sich mit „Sláinte!“ zu.

Der St. Patrick’s Day erobert die Welt

In Irlands Hauptstadt wird der Nationalfeiertag mit dem einem großen „St. Patrick’s Festival“ zelebriert, das gleich vier Tage lang andauert.

Die alljährliche „St. Patrick’s Day Parade“ in Dublin am 17. März zieht jedes Jahr hunderttausende Iren und Touristen aus aller Welt an.

Die irische Tourismusbranche lässt sich anlässlich des St. Patrick’s Day jedes Jahr neue Highlights einfallen. 2022 wurde beispielsweise über der bekannten „Samuel Beckett Bridge“ in Dublin eine große Drohnen-Lichtshow veranstaltet.

Dabei wurden typisch irische Symbole wie das dreiblättrige Kleeblatt („Shamrock“), der keltische Dreiecksknoten (Triqueta) und eine Weltkugel gezeigt, die von der Farbe Blau zu Grün wechselt.

Dass der irische Nationalfeiertag längst nicht mehr nur in Irland, sondern mittlerweile auch in München, Stockholm, Brüssel und Paris mit Straßenparaden gefeiert wird, begrüßt auch der irische Staatsminister für EU-Angelegenheiten und Verteidigung, Peter Burke.

In seiner Rede zum St. Patrick’s Day 2023 verdeutlichte der Politiker, dass die Iren am 17. März alle Schichten ihres Irischseins feiern würden – „dazu gehört auch unser europäisches Herz“.

Unsere europäische Identität und unsere Mitgliedschaft in der EU sind die Essenz dessen, was wir sind. Peter Burke, Rede zum St. Patrick’s Day 2023

Große Straßenparaden in Tokyo, New York City und Buenos Aires zeigen, dass der St. Patrick’s Day mittlerweile längst die Welt erobert hat und international gefeiert wird.

St. Patrick’s Day 2023 in Berlin und München

In München wird der irische Nationalfeiertag jedes Jahr mit einer großen Straßenparade und einem zweitägigen Open-Air-Festival gefeiert.

Auf der St. Patrick’s Day Parade in München nehmen jedes Jahr auch Dudelsackspieler teil, wie hier im Jahr 2017. © Andreas Gebert/dpa

Wer den St. Patrick’s Day in Berlin feiern möchte, kann das in einem der vielen Irish Pubs tun. Auf der Webseite der Stadt Berlin hat das Hauptstadtportal alle Pubs in und um Berlin aufgelistet.

Darüber hinaus werden anlässlich des irischen Nationalfeiertags gleich mehrere Konzerte veranstaltet. In der „Freiheit Fünfzehn“ in Berlin Köpenick spielt am St. Patrick’s Day (17. März 1023) beispielsweise die Irish-Folk-Band „Clover“ auf.

Die Ufa-Fabrik in Tempelhof lädt am Samstag (18. März 2023) zu den „St. Patricks Day Celebrations“ mit Livemusik, irischem Tanz und weiteren Showacts ein. Im Ernst-Reuter-Saal im Rathaus Reinickendorf findet am Sonntag (19. März 2023) die Konzertreihe „Irish Heartbeat“ statt.

Wer es etwas rockiger mag, kann am Freitag im „Wild at Heart“ einkehren und der australischen Celtic-Punk’n’Roll-Band „The Cloverhearts“ lauschen.

