Alle Jahre wieder. Überm weihnachtlichen Raclette fragen die Verwandten: „Na, wann ist es denn soweit?“ und: „Ihr habt doch jetzt so viel Platz“. Oder sie sagen, mit Blick auf den Bauch der jungen Frau im „gebärfähigen Alter“: „Ein Kind würde dir aber gut stehen“.

In der neuen Folge der völlig unzensierten Sprechstunde fragen sich die Tagesspiegel-Redakteurinnen Julia Prosinger und Esther Kogelboom im Gespräch mit Chefärztin Dr. Mandy Mangler, warum wir Menschen überhaupt Kinder wollen und wie die junge Frau, die sie im Podcast „Gyncast“ durchs Leben begleiten, entscheiden soll, wann der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist.

Braucht es den perfekten Partner oder genügt ein akzeptabler Samenspender? Wie gehen gleichgeschlechtliche Paare vor? Müssen es wirklich leibliche Kinder sein? Und kann das alles nicht noch ein paar Jahre warten?

Dr. Mandy Mangler rät, sich einen Schlachtplan fürs Leben zu machen, bevor der Kinderwunsch erwacht. Social Freezing könnte eine Lösung sein, sagt sie, um die Biologie auszutricksen, die sich noch nicht an unseren Lebenswandel angepasst hat: Denn ab 35 Jahren nimmt die Fruchtbarkeit und damit die Chance, schwanger zu werden, rapide ab, Eizellen einzufrieren verschafft Zeit für die große Entscheidung. Oder entsteht nur mehr Druck, jetzt so richtig Karriere zu machen?

Was kostet das Verfahren?

Wie viele Eizellen müssen eingefroren werden? Wie funktioniert das Verfahren und was kostet es? Übernimmt die Krankenkasse einen Teil davon? Welche Risiken birgt die Hormontherapie, wie schmerzhaft ist eine Punktion? Wie wahrscheinlich ist es, später mit den aufgetauten Eizellen schwanger zu werden? Und was geschieht mit denen, die nicht verwendet werden?

Außerdem besprechen die drei Podcasterinnen, warum in Deutschland alles „natürlich“ ablaufen soll, was mit Kinderkriegen zu tun hat, was „Social“ am „Freezing“ ist, und warum die Evolution keine schwangeren Großmütter erlaubt. Hören Sie rein!

