Gut 30 Prozent aller befragten Frauen können Studien zufolge ihren Beckenboden nicht ansteuern, dabei ist dieser Muskel für so vieles im Leben essenziell: Fürs Heben, Niesen, Pinkeln, beim Sport, Schwangersein, Gebären und auch beim Sex. Wo also liegt diese mysteriöse Verschlussschicht genau, die den Bauchraum nach unten begrenzt? Und was passiert, wenn sie schwächelt?

In der neuen Folge der völlig unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler lernen Hörer*innen mit diversen Übungen, den Beckenboden wahrzunehmen. Wie gehen Sit-ups richtig? Was muss ich beim Joggen beachten? Und warum verlieren so viele Menschen beim Trampolinspringen Urin?

Pussy Yoga und Liebeskugeln

Außerdem berichtet Dr. Mandy Mangler, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe des Berliner Auguste-Viktoria-Klinikums, vom „Griff der Kleopatra“, dem Vulvalippenkuss aus dem Kamasutra, und intensiven Orgasmen dank Pussy Yoga. Mit den Tagesspiegel-Redakteurinnen Julia Prosinger und Esther Kogelboom bespricht die Ärztin auch den Gegenentwurf zur Penetration: die Zirklusion, wobei eine aktive Vagina einen Penis oder Dildo einsaugt.

Weshalb können manche Menschen, Tischtennisbälle aus ihren Vaginas schießen? Was bringt ein „Cantinieca“-Kurs und welche Apps helfen wirklich? Auf welcher Stufe der Oxford-Skala befindet sich mein eigener Beckenboden? Sind "Liebeskugeln" sinnvoll, um die Vagina ähnlich einem Bizeps zu stärken oder lassen sie uns noch mehr verkrampfen?

Außerdem geht es um die langfristigen Folgen eines schwachen Beckenbodens: Wie hoch ist das Verletzungsrisiko nach einer vaginalen Geburt? Wann ist ein Kaiserschnitt angebracht? Welche operativen Methoden gibt es, um einen lädierten Beckenboden zu heilen? Und was hat eigentlich Elvis mit all dem zu tun? Hören Sie doch mal rein!

Empfehlungen zum Hören und Lesen

Die Urogynäkologin Dr. Kathrin Beilecke aus dem Podcast erreichen Sie hier.

Eine interessante Studie zu Liebeskugeln.

Hier lässt sich das Risiko für eine Beckenbodenverletzung nach vaginaler Geburt kalkulieren.

Physiotherapeutinnen wie Sabine Meissner unterstützen schwächelnde oder verkrampfte Beckenböden.

Verantwortlich für Schnitt und Produktion des „Gyncast“: Markus Lücker.

Der Tagesspiegel-Podcast "Gyncast" ist die völlig unzensierte Sprechstunde mit Frauenärztin Dr. Mandy Mangler. Alle zwei Wochen.