Fast wäre die neue Folge des Gyncast unter realistischen Bedingungen entstanden: Nämlich mit insgesamt acht Kindern vor den Mikrofonen, die Dr. Mandy Mangler und Esther Kogelboom derzeit neben ihrer jeweiligen Arbeit als Chefärztin und Ressortleiterin zu Hause betreuen müssen. Für ein störungsfreies Podcast-Erlebnis konnten schließlich zum Glück andere Betreuungspersonen einspringen.

Die 24. Folge der völlig unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler widmet sich den besonderen Herausforderungen, vor die die Pandemie Mütter stellt. Denn – das ergeben diverse Studien – sie tragen die Hauptlast bei geschlossenen oder eingeschränkt geöffneten Kitas und Schulen.

In dieser Sonderausgabe des Podcasts lassen die Tagesspiegel-Redakteurinnen Esther Kogelboom und Julia Prosinger Hörer*innen mit ihren Geschichten zu Wort kommen. Nicht wenige berichten von Zusammenbrüchen vor den Kindern, gesundheitlichen Folgen durch andauernden Schlafmangel und Problemen im Job.

Gemeinsam mit Dr. Mandy Mangler besprechen die Podcasterinnen, warum sich Mütter ständig schuldig fühlen, was es mit dem Phänomen des "Mom-Shaming" auf sich hat, und womit Kinderlose ihre Freund:innen in Not jetzt unterstützen können.

Esther Kogelboom und Dr. Mandy Mangler erzählen von ihrem Alltag zwischen Homeoffice und Homeschooling: Was tun, wenn die Kleinen einfach nicht genug Bewegung bekommen? Wohin mit der Angst, sich bei den eigenen Kindern anzustecken und sie dann nicht mehr betreuen zu können?

Wie schaffen sie es, bei der Leichtfertigkeit, mit der politische Entscheidungen die Situation von Eltern ignorieren, nicht durchzudrehen? Und welche rettende Wirkung kann eine Ladung einfrierbarer Suppen bei verzweifelten Eltern entfalten?

Außerdem: Sollen sich Schwangere impfen lassen? Können sie ihre Babys über die Nabelschnur oder das Stillen mit-immunisieren? Macht die Impfung unfruchtbar? Und wie riskant ist der Astrazeneca-Wirkstoff für junge Frauen wirklich? Antworten überall da, wo es Podcasts gibt und auf tagesspiegel.de. Hören Sie rein!

Literaturempfehlungen

Soraya Chemaly schreibt in „Rage becomes her. The power of women’s anger“ von „Mother rage“, mütterlicher Wut.

Der Report der EU aus dem Podcast, steht hier.

Die Petition zur Unterstützung für medizinstudierende Eltern findet sich hier.

Teresa Bücker über Eltern-Bashing.

Verantwortlich für Schnitt und Produktion des „Gyncast“: Markus Lücker.

Folgen Sie dem Gyncast auf Instagram!

Den Tagesspiegel-Podcast "Gyncast" finden Sie auch auf Spotify und Apple Podcasts.

Folge 1: "Du bist jetzt eine Frau" - die erste Menstruation im Leben eines Mädchens

Folge 2: Frauen in der Pandemie - Corona im Kreißsaal und Homeoffice mit Kindern

Folge 3: Wie funktioniert der Zyklus - Von PMS bis Zervixschleim

Folge 4: Das sagenumwobene "erste Mal" - Die Pille als Statussymbol und der Druck, es endlich hinter sich zu bringen

Folge 5: Nennt sie beim Namen - Warum wir Vulva und Vagina sagen sollen

Folge 6: Spieglein, Spieglein in der Hand - Jede Vulva, jede Vagina ist anders

Folge 7: Die Pille - Mehr Freiheit, mehr Risiko?

Folge 8: Die unterschätzten Alternativen zur Pille

Folge 9: Wir haben Lust! - Wie unser Körper Erregung produziert

Folge 10: Von Porno und Pink Viagra - Was uns anturnt und was uns anturnen soll

Folge 11: Wie sexualisierte Gewalt das Leben von Frauen beeinflusst

Folge 12: Hatten Frauen im Osten wirklich besseren Sex?

Folge 13: HPV- Die Geschlechtskrankheit, die wir alle hatten

Folge 14: Syphilis, Tripper und Co. - das Comeback der Geschlechtskrankheiten

Folge 15: HIV 2020 - Der Kampf ist noch nicht vorbei

Folge 16: Endometriose - bin ich betroffen? Was sich die Evolution dabei gedacht hat

Folge 17: Frauen in der Pandemie, Teil 2: Wehen unter der Maske und Masturbation als Safer Sex

Folge 18: Social Freezing - Kinder? Krieg ich später!

Folge 19: Sexunfälle und wie wir sie vermeiden

Folge 20: Myome - warum habe ich so starke Blutungen?

Folge 21: Der Beckenboden - Garant für starke Gefühle

Folge 22: Abtreibung - Es wird Zeit für die Legalisierung

Folge 23: Abtreibung - Was genau dabei geschieht

Von Pubertät, Lust und Verhütung, Kinderwunsch und Kinderkriegen: Der Tagesspiegel-Podcast "Gyncast" ist die völlig unzensierte Sprechstunde mit Frauenärztin Dr. Mandy Mangler. Alle zwei Wochen. Überall dort, wo es Podcasts gibt.